СибНИА имени Чаплыгина предложили подключить к сборке самолетов в Беларуси

Республика Беларусь собирается освоить сборку самолетов малого типа. Об этом стало известно еще летом прошлого года. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказывал «РИА Новости», что с таким предложением к Минску вышел глава Минпромторга России Денис Мантуров. Речь шла о самолетах малой авиации «Ладога» и «Байкал».
В ходе визита губернатора Новосибирской области в Беларусь журналисты информационного агентства и радио «Sputnik Беларусь» поинтересовались у него, возможна ли кооперация между предприятиями Новосибирска и Минска в этой сфере.
Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина образован в 1941 году. За прошедшие годы специалисты СибНИА провели более тысячи научно-исследовательских работ по теоретическим и экспериментальным исследованиям. Исследованы аэродинамические характеристики более 2000 различных летательных аппаратов, наземных транспортных средств, подводных лодок и архитектурных сооружений, определена долговечность конструкций более 200 типов самолетов и вертолетов. Разработаны и реализованы сотни программ летных испытаний и экспериментальных исследований для ОКБ П.О. Сухого, А.Н. Туполева, О.К. Антонова, А.С. Яковлева, М.Л. Миля, Н.И. Камова и др., отмечается на сайте СибНИА.
Ранее редакция сообщала о том, что проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей.
Фото с сайта СибНИА им Чаплыгина, автор: пресс-служба.
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