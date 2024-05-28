СибНИА имени Чаплыгина предложили подключить к сборке самолетов в Беларуси

Республика Беларусь собирается освоить сборку самолетов малого типа. Об этом стало известно еще летом прошлого года. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказывал «РИА Новости», что с таким предложением к Минску вышел глава Минпромторга России Денис Мантуров. Речь шла о самолетах малой авиации «Ладога» и «Байкал».

В ходе визита губернатора Новосибирской области в Беларусь журналисты информационного агентства и радио «Sputnik Беларусь» поинтересовались у него, возможна ли кооперация между предприятиями Новосибирска и Минска в этой сфере.

Напомним, в прошлом году на Сибирском транспортном форуме генеральный директор АО «Муниципальные авиалинии» Михаил Котляров на конференции «Развитие авиационных перевозок в РФ» рассказывал, что компания планирует запускать проект опорных аэродромов, авиационных эскадрилий воздушных судов Ил-114-300, ТВРС-44 и ЛМС-901, а также баз технического обслуживания самолетов региональной авиации на всей территории Российской Федерации, в том числе в регионах Сибири. Авиационные эскадрильи для выполнения региональных полетов планировалось формировать самолетами трех типов: ИЛ-114-300, ТВРС 44 «Ладога», ЛМС-901 «Байкал».

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина образован в 1941 году. За прошедшие годы специалисты СибНИА провели более тысячи научно-исследовательских работ по теоретическим и экспериментальным исследованиям. Исследованы аэродинамические характеристики более 2000 различных летательных аппаратов, наземных транспортных средств, подводных лодок и архитектурных сооружений, определена долговечность конструкций более 200 типов самолетов и вертолетов. Разработаны и реализованы сотни программ летных испытаний и экспериментальных исследований для ОКБ П.О. Сухого, А.Н. Туполева, О.К. Антонова, А.С. Яковлева, М.Л. Миля, Н.И. Камова и др., отмечается на сайте СибНИА.

Ранее редакция сообщала о том, что проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей.