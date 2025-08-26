Новосибирцы смогут защитить себя от мошенников с помощью нового сервиса

С 1 сентября у новосибирцев появится новая возможность защитить себя и близких от мошенников. Они могут доверить контроль над своими банковскими операциями родственнику или другу. Он сможет подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

Эта мера поможет защитить от мошенников уязвимые группы, особенно пожилых людей, уверены законодатели. Также она усилит родительский контроль за переводами подростков, которые часто становятся дропперами, не осознавая последствий.

Клиент может подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов после уведомления. Подключить сервис может только сам клиент. Банк сам решает, как подключить услугу. Если клиент откажется, банк должен отключить сервис в течение суток. Такой период охлаждения защищает от мошенничества и предотвращает случайное отключение сервиса.

Механизм охватывает денежные переводы, включая те, что совершаются с помощью банковских карт, через Систему быстрых платежей и при снятии наличных.

