Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Российский рынок облачных услуг вступает в новый этап развития. Если еще несколько лет назад облака воспринимались преимущественно как инструмент оптимизации затрат, то сегодня они становятся основой цифровой устойчивости бизнеса и государства. По прогнозу сервис-провайдера M1Cloud, к 2028 году объем российского облачного рынка превысит 450 млрд рублей.

Одновременно меняется и сама модель потребления облачных сервисов. Компании все чаще рассматривают облака не как отдельную ИТ-услугу, а как платформу для построения интеллектуальных, суверенных и экосистемных решений. На фоне усиления регуляторных требований, развития искусственного интеллекта и роста распределенной инфраструктуры облачный рынок будет трансформироваться сразу по нескольким направлениям.

Директор по развитию бизнеса M1Cloud Владимир Лебедев выделил шесть ключевых трендов, которые, по его мнению, определят развитие отрасли в ближайшие годы.

ИИ возьмет управление облачной инфраструктурой на себя

По мере усложнения гибридных ИТ-сред ручное управление инфраструктурой становится менее эффективным и более затратным. В этих условиях рынок движется к широкому внедрению систем автоматизированного управления на базе машинного обучения.

К 2028 году ML-алгоритмы для прогнозирования нагрузки и автоматического масштабирования ресурсов станут стандартом не только для крупных компаний, но и для среднего бизнеса. Одновременно распространение получат архитектуры, способные самостоятельно перераспределять нагрузки при сбоях и оптимизировать производительность в реальном времени.

Отдельное направление — использование ИИ в управлении затратами. Интеллектуальные FinOps-инструменты смогут автоматически балансировать соотношение стоимости и производительности инфраструктуры, что особенно важно на фоне роста цен на оборудование и электроэнергию.

Edge-вычисления станут частью облачной инфраструктуры

Развитие промышленного интернета вещей, автономных систем и сервисов с минимальными требованиями к задержкам ускоряет переход к распределенным вычислениям. На этом фоне к 2028 году гибридные модели «cloud + edge + on-premise» станут базовой архитектурой для промышленности, логистики, транспорта и ритейла.

Провайдеры начнут предлагать стандартизированные решения для развертывания edge-узлов с централизованным управлением через облако. Такой подход позволит обрабатывать данные непосредственно на периферии сети, снижая объем передаваемой информации на 60–80%.

В результате edge-вычисления будут рассматриваться уже не как альтернатива облаку, а как его логичное продолжение — с едиными инструментами мониторинга, безопасности и управления.

Облачные рабочие места вытеснят классическую удаленную инфраструктуру

Сохранение гибридного формата работы и рост требований к информационной безопасности стимулируют развитие VDI- и DaaS-решений. По оценкам экспертов, к 2028 году облачные рабочие места станут стандартом для корпоративного сегмента.

Рынок будет двигаться в сторону специализированных отраслевых решений — для разработчиков, аналитиков, инженеров, медицинских сотрудников и других категорий персонала. Такие среды смогут автоматически адаптироваться под задачи и роль пользователя, сочетая персонализацию, безопасность и производительность.

По данным M1Cloud, компании, уже внедряющие управляемые облачные рабочие места, сокращают риски утечек данных до 70% и ускоряют онбординг сотрудников в несколько раз.

Облако станет основой цифровых экосистем

Современные компании все активнее выстраивают цифровые экосистемы с поставщиками, франчайзи и партнерами. Это требует инфраструктуры, способной быстро подключать новых участников и обеспечивать безопасный обмен данными.

В ответ на этот запрос к 2028 году провайдеры начнут предлагать так называемые «экосистемные конструкторы» — готовые шаблоны для интеграции независимых организаций в единое цифровое пространство.

Дополнительно на рынке появятся маркетплейсы отраслевых облачных сервисов с унифицированной системой биллинга и комплаенса. Такой подход позволит компаниям масштабировать бизнес без пропорционального роста ИТ-издержек и сложности инфраструктуры.

Суверенные облака станут обязательными для регулируемых отраслей

Одним из главных драйверов рынка остается ужесточение требований к хранению и обработке данных. Законодательство, включая 152-ФЗ, 187-ФЗ, а также стандарты ФСТЭК и Банка России, формирует устойчивый спрос на полностью аттестованные облачные среды на базе отечественных технологий.

По прогнозу экспертов, к 2028 году около 80% организаций госсектора и объектов критической инфраструктуры перейдут на облака с сертификацией УЗ-1/К1.

Одновременно начнется формирование отраслевых облачных платформ для обмена данными внутри финансового сектора, здравоохранения и энергетики. В этих условиях совместимость с российскими операционными системами, СУБД и платформами станет одним из ключевых критериев выбора провайдера.

Рынок начнет готовиться к эпохе квантовых вычислений

Еще одним долгосрочным трендом станет развитие квантово-устойчивых механизмов защиты данных. Хотя квантовые вычисления пока не получили массового распространения, они уже рассматриваются как потенциальная угроза для существующих криптографических алгоритмов.

К 2028 году крупные облачные провайдеры могут начать предлагать специализированные хранилища для данных с длительным жизненным циклом — архивов, персональной информации и объектов интеллектуальной собственности.

Одновременно будут развиваться гибридные схемы шифрования, объединяющие классические и постквантовые алгоритмы. Не исключено и появление новых регуляторных требований по переходу на квантово-устойчивую криптографию для стратегических отраслей.

Облачный рынок переходит в стадию зрелости

Российский облачный рынок постепенно выходит из фазы догоняющего развития и переходит к модели технологической зрелости, где ключевую роль играют не только производительность и стоимость сервисов, но и вопросы цифрового суверенитета, безопасности и интеграции.

В ближайшие годы конкурентоспособность провайдеров будет определяться способностью одновременно развивать интеллектуальные сервисы, обеспечивать соответствие регуляторным требованиям и поддерживать совместимость с отечественным технологическим стеком.

Владимир Лебедев, окончил факультет информационной безопасности Института криптографии, связи и информатики. В течение 5 лет участвовал в комплексных ИТ-проектах по построению защищенных информационных систем для государственных учреждений. С 2009 году развивал консалтинговую компанию Pointlane, которая реализовала более 100 проектов по информационной безопасности для российских и международных компаний. С 2014 года работает директором по развитию бизнеса в M1Cloud (компании Stack Group), реализует проекты по выходу компании на зарубежные рынки.

