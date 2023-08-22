Автоледи с мужем на капоте врезалась в легковушку

Жительница Междуреченска, поссорившись с мужем, пыталась уехать на его машине. Он, в свою очередь, чтобы ей помешать, повис на капоте автомобиля.

Разъярённая женщина за рулём разогнала транспортное средство и врезалась в другой автомобиль, стоявший в это время на светофоре, на полном ходу. Видео с места событий опубликовано в группе «Инцидент.Кемерово» вконтакте.

По информации источника видео, мужчину, оказавшегося в момент удара между двумя машинами, в момент столкновения отбросило на проезжую часть. Сейчас он в реанимации, а его жена — в полиции.

Ранее редакция сообщала, что на трассе произошло лобовое столкновение двух легковушек — 8 человек погибли.