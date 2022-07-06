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В Новосибирске будут выпускать упаковку для яиц

  • 06/07/2022, 17:30
Автор:
новости Новосибирска
В рамках совместного проекта с Фондом развития промышленности.

На базе АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» запускается новая линия по производству упаковки для яиц. Ее первая очередь позволит произвести 7 млн упаковок: для 30 яиц и привычных для покупателей партий по 10-12 яиц, которые в настоящее время стоят на полках торговых сетей.

Новосибирская область производит 1,3 млрд яиц в год, рассказывает гендиректор комбината Игорь Диденко. Всю упаковку для яйца сейчас закупаем в других регионах. То есть область в этом смысле отстает. Соответственную задачу мы сейчас решаем. На территории комбината будет производство литой тары и переработка вторичной пленки. Те же самые торговые сети и наши промышленные предприятия потребители и партнеры — помимо макулатуры, просят нас организовать нормальное, цивилизованное производство по переработке вторичных полимерных материалов.

Объем инвестиций в новую производственную линию составит 500 млн рублей.

Мы сейчас работаем с Фондом развития промышленности, говорит директор предприятия. Это будет наш четвертый совместный проект. Он будет реализовываться по программе «Приоритетные проекты»: ставка — 1% плюс банковская гарантия. До этого фонд осуществлял финансирование наших проектов трижды — по 300 млн по программам «Производительность труда» и программе экспорта. То есть там обязательства экспортировать продукцию, как минимум, в страны СНГ.

В Новосибирской области появится еще одна бумажная фабрика

В Новосибирской области появится еще одна бумажная фабрика

Напомним, ранее компания анонсировала еще один проект — переработку упаковки тетрапак. Однако, по словам Игоря Диденко, с ним пришлось повременить в связи с ситуацией вокруг мусорной концессии, которую правительство Новосибирской области расторгло с компанией-концессионером ООО «Экология-Новосибирск» в мае текущего года.

Планы такие есть, говорит Диденко. Надеюсь, что в 2022 году мы такую линию запустим, но здесь вопрос глубже где взять тетрапак? Пока буксует мусорная концессия, за 6 лет не построили мусоросортировочные комплексы, нет самого тетрапака. При раздельном сборе его невыгодно собирать, а с так называемых «мусорных полигонов» он тоже не поступает. Ну построим мы линию, стоит она около 2,5 млн евро, но чем ее загрузить? Когда у нас появятся мусоросортировочные комплексы и объем тетрапака, который предположительно может быть собран, конечно же, он будет переработан.

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» — дочерняя компания и главная производственная площадка ООО «Гофромастер». По информации на сайте компании, территория предприятия занимает 10 га, насчитывает 25 тысяч кв. м производственных помещений. Ежегодно утилизируются и перерабатываются 36 тысяч тонн бумажных отходов, столько же производится бумаги и картона.

 

Ранее редакция рассказывала о планах Игоря Диденко создать на территории бывшей нефтебазы «Красный Яр» частный экотехнопарк. 

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Рубрики : ЦУР Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : ЦУР производство бизнес


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