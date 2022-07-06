В Новосибирске будут выпускать упаковку для яиц

На базе АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» запускается новая линия по производству упаковки для яиц. Ее первая очередь позволит произвести 7 млн упаковок: для 30 яиц и привычных для покупателей партий по 10-12 яиц, которые в настоящее время стоят на полках торговых сетей.

— Новосибирская область производит 1,3 млрд яиц в год, — рассказывает гендиректор комбината Игорь Диденко. — Всю упаковку для яйца сейчас закупаем в других регионах. То есть область в этом смысле отстает. Соответственную задачу мы сейчас решаем. На территории комбината будет производство литой тары и переработка вторичной пленки. Те же самые торговые сети и наши промышленные предприятия — потребители и партнеры — помимо макулатуры, просят нас организовать нормальное, цивилизованное производство по переработке вторичных полимерных материалов.

Объем инвестиций в новую производственную линию составит 500 млн рублей.

— Мы сейчас работаем с Фондом развития промышленности, — говорит директор предприятия. — Это будет наш четвертый совместный проект. Он будет реализовываться по программе «Приоритетные проекты»: ставка — 1% плюс банковская гарантия. До этого фонд осуществлял финансирование наших проектов трижды — по 300 млн по программам «Производительность труда» и программе экспорта. То есть там обязательства — экспортировать продукцию, как минимум, в страны СНГ.

— Планы такие есть, — говорит Диденко. — Надеюсь, что в 2022 году мы такую линию запустим, но здесь вопрос глубже — где взять тетрапак? Пока буксует мусорная концессия, за 6 лет не построили мусоросортировочные комплексы, нет самого тетрапака. При раздельном сборе его невыгодно собирать, а с так называемых «мусорных полигонов» он тоже не поступает. Ну построим мы линию, стоит она около 2,5 млн евро, но чем ее загрузить? Когда у нас появятся мусоросортировочные комплексы и объем тетрапака, который предположительно может быть собран, конечно же, он будет переработан.

Напомним, ранее компания анонсировала еще один проект — переработку упаковки тетрапак. Однако, по словам Игоря Диденко, с ним пришлось повременить в связи с ситуацией вокруг мусорной концессии, которую правительство Новосибирской области расторгло с компанией-концессионером ООО «Экология-Новосибирск» в мае текущего года.

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» — дочерняя компания и главная производственная площадка ООО «Гофромастер». По информации на сайте компании, территория предприятия занимает 10 га, насчитывает 25 тысяч кв. м производственных помещений. Ежегодно утилизируются и перерабатываются 36 тысяч тонн бумажных отходов, столько же производится бумаги и картона.

Ранее редакция рассказывала о планах Игоря Диденко создать на территории бывшей нефтебазы «Красный Яр» частный экотехнопарк.