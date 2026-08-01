Эстетика летней прохлады: музейные экскурсии Новосибирска становятся трендом среди молодежи

Полумрак галерей, увлекательная история экспонатов и интригующая тишина музея — идеальный способ переждать знойные дни, сделать стильные памятные кадры и побыть наедине с собой. По словам старшего преподавателя Института естественных и социально-экономических наук НГПУ Елены Дистенфельд, музеи Новосибирска превратились в настоящие центры притяжения для тех, кто ищет ментальный детокс и новые визуальные впечатления.

— Новосибирск — один из крупнейших музейных центров, где сосредоточены десятки уникальных выставочных пространств. Летний сезон 2026 года выдался очень насыщенным на масштабные культурные проекты, художественные события и интерактивные форматы, разработанные специально для молодежной аудитории, — отмечает эксперт.

Елена Дистенфельд подчеркивает, что одной из ключевых точек притяжения, благодаря привезенным мировым шедеврам живописи и проектам, посвященным сибирской идентичности, стал Государственный художественный музей.

— Здесь вниманию посетителей предлагают специальную летнюю афишу, объединяющую громкие выставочные премьеры, уединенные созерцательные форматы и интерактивные экскурсии. Центральной экспозицией лета стала выставка Ильи Глазунова (12+), посвящённая 95-летию со дня его рождения, в залах ежедневно проводятся кураторские молодежные экскурсии, помогающие расшифровать монументальные и символические сюжеты мастера, — говорит собеседница редакции.

Особый интерес, по ее словам, вызывает персональная выставка новосибирского художника Олега Шелудякова «Сестры Люмьер» (0+) – проект привлекает своей кинематографической эстетикой, ярким колоритом и атмосферой европейского модернизма. В музее проводятся специальные сессии (скетчинг в залах), во время которых студенты могут делать зарисовки и вдохновляться шедеврами постоянной коллекции.

— Краеведческий музей также привлекает молодежь интерактивными перформансами и встречами с известными коллекционерами. В эти летние дни проходит масштабная выставка «Особый случай» (0+), раскрывающая эволюцию моды в Новосибирске от светских раутов начала XX века до культового Новосибирского Дома моделей, лаборатория «СубКультура» предлагает студентам исследовать феномен локальных сообществ города, проводятся дизайнерские мастер-классы, — делится наблюдениями Елена Дистенфельд.

Особый интерес у горожан, по мнению спикера, вызывают не только стационарные экспозиции, но и проекты на свежем воздухе.

— Набирает популярность проект городских библиотек и музея Новосибирска по созданию мини-выставок под открытым небом в парках и скверах «Музейные острова» (6+). Среди фаворитов по количеству посетителей – Сквер Сибиряков-Гвардейцев, с портретами молодых сибиряков, снабженных QR-кодами, ведущими на короткие видеоролики, клипы и аудиоистории о традициях, музыке, предметах быта народов Сибири, и Михайловская набережная со стендами архивных фотографий Новосибирска, — рассказывает Елена Дистенфельд.

Как резюмирует эксперт, все эти яркие и уникальные события студенты могут посещать по Пушкинской карте, а вход на «Музейные острова» свободный и бесплатный, что, по её убеждению, делает культуру доступной для широкой аудитории.

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Материал предоставлен пресс-службой НГПУ