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Культура

Новосибирск готовится принять Международный органный фестиваль в третий раз

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С 27 по 30 августа двери Камерного зала филармонии откроются для ценителей органной музыки

Четыре насыщенных вечера подарят публике четыре уникальные программы, представленные виртуозными органистами нашего времени. Программа фестиваля включает два сольных концерта: выступление итальянской органистки Иларии Ченторрино и признанного мастера из Москвы Ивана Царева. Фестиваль также порадует зрителей захватывающим рок-концертом в исполнении артистов филармонии и завершится грандиозным гала-концертом с участием как приглашенных, так и местных новосибирских музыкантов.

— В этом году наш летний органный фестиваль украсят выступления молодых звезд, а хедлайнером станет талантливая органистка из Италии. Кроме того, мы решили добавить немного драйва и впервые включили в афишу рок-концерт с органом! — рассказала директор филармонии Анна Терешкова.

Открывает фестиваль 27 августа Илария Ченторрино. Эта яркая представительница нового поколения европейских органистов, родом из Италии, впервые даст концерт в Сибири. Ее утонченный исполнительский стиль, виртуозная техника и завораживающий темперамент уже покорили слушателей на престижных органных конкурсах и фестивалях Европы.

Год назад Илария Ченторрино достигла финала XIV Международного конкурса органистов имени М. Таривердиева в Калининграде. Там она была отмечена наградой «За лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева» и получила приз зрительских симпатий. Кроме того, Новосибирская филармония вручила ей специальный приз — возможность выступить с сольной программой на открытии Международного органного фестиваля.

Зрителей первого вечера фестиваля ждет путешествие сквозь время. Программа охватит период от эпохи пышных итальянских опер до современных концертных сцен, где переплетаются монументальность и нежность, игривость и глубокая мысль. Будут представлены произведения композиторов, ставших знаковыми для своих эпох: Верди, Босси, Россини, Таривердиева. Орган откроет новые грани их музыки.

Вся программа фестиваля и билеты

12+

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Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Культура

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : рок-концерт органная музыка новосибирские музыканты Новосибирская филармония искусство

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Чтобы никто не догадался: новосибирские кинотеатры покажут «Одиссею» Нолана на предсеансовом обслуживании

Автор: Мария Гарифуллина

В мировой кинопрокат вышел фильм Кристофера Нолана «Одиссея» (18+). На этапе съемок его называли одной из самых ожидаемых кинопремьер 2026 года. Эпическая адаптация поэмы Гомера стала одним из самых дорогих проектов в истории кино. В России официального релиза «Одиссеи» не будет, но кинотеатры, в том числе новосибирские, его покажут. Infopro54 выяснил подробности.

Производством фильма занималась голливудская киностудия Universal Pictures. Официально с российского рынка она, как и другие западные студии, ушла — не выдает лицензии на показ новых фильмов с 2022 года. Но несмотря на это решение, голливудские фильмы в России периодически выходят на широких экранах. Так было, например, с фильмом «Аватар: Путь воды» (12+), с «Оппенгеймером» (18+). Сейчас так будет с новой работой Кристофера Нолана.

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Новосибирский историк проследила родословную Василисы Премудрой

Сказочный образ Василисы Премудрой сформировался в результате трансформации мифологического языческого божества, связанного со змеями. По словам кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Татьяны Мжельской, тот факт, что сказочная героиня обладает чудодейственными свойствами и оборачивается «лягушкой, жабой, змеей и прочими гадами», указывает на глубокую древность этого персонажа. В сказках Василиса ведет свое происхождение от хтонических существ: Кощея Бессмертного или Морского царя, представляя собой трехвидное существо: змея, лягушка, человек.

— Родившись от Кощея Бессмертного, Василиса должна быть змеей, родной его дочерью. В мифологии и искусстве разных народов есть образы богинь, так или иначе связанные со змеями: на груди женских трипольских фигурок V–III тысячелетий до н. э. есть изображения змей, богиня-кобра зафиксирована в культуре Древнего Египта, древние богини иногда изображались со змеями в руках (например, минойская богиня плодородия и древнеегипетская Исида), скифская Ехидна представляет собой двойной образ: сверху женщина, снизу – змеи. Это позволяет говорить о глубокой древности образа Василисы Премудрой. Само имя героини показывает ее высокий социальный статус и значительный уровень знаний: Василиса — значит царственная, Премудрая – происходит от слова мудрость, приставка «пре-» означает превосходную степень понятия, — рассказала историк.

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Вступительные испытания стартовали в вузах Новосибирска

Именно в эти дни особенно остро чувствуется, как многое меняется в мире искусства и в самих абитуриентах, констатирует директор Института искусств НГПУ Вячеслав Еськов. Он поделился с редакцией Infopro54 своими наблюдениями о внутренних экзаменах по живописи и композиции.

На вступительном испытании по живописи поступающим предлагается нарисовать натюрморт с гипсовой розеткой акварелью или гуашью. При этом комиссия оценивает как конструктивное построение предметов, так и передачу тона, цвета, пространства. На экзамене по композиции ребятам предлагается нарисовать декоративный натюрморт в квадрате или круге, показав умение стилизовать предметы, делать правильную компоновку и работать с цветом и формой.

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Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В село Федосиха Коченёвского района прибыла студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России. Им предстоит разработать туристические маршруты по селу, создать аудиогид и подготовить видео-презентацию.

Экспедиция организована на базе усадьбы «Русский двор» и продлится до 23 июля. Участников отбирали из 80 претендентов — это студенты-гуманитарии разных направлений: историки, социологи, журналисты, филологи, а также те, кто умеет работать с видео и фото.

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Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состоялась презентация книги известного новосибирского учёного Павла Бородина и его коллеги Любови Малиновской. О выходе этой книги, которая называется «Кошки, гены и эволюция», Институт цитологии и генетики СО РАН сообщал в начале июня. 12 июля авторы встретились с читателями и поговорили с ними о кошках.

Павел Бородин уже много лет объясняет вопросы генетики на кошках. Первая его книга на эту тему вышла в 90-е годы тиражом 100 тысяч экземпляров. Новая книга, вышедшая в 2026 году, напечатана тиражом 3 тысячи экземпляров. Сейчас для научно-популярной литературы это считается большим тиражом. Однако, учитывая всеобщую любовь к кошкам, не исключено, что издательству придётся выпускать дополнительные тиражи. Сами авторы пока осторожны в прогнозах.

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На проект бывшей больницы власти Новосибирска потратят 3,4 миллиона рублей

Управление контрактной системы региона приступило к поискам подрядчика для разработки научно-проектной документации для ремонта здания бывшей больницы, расположенной по адресу Чаплыгина, 75. Строение причислено к объектам культурного наследия.  Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе до 28 июля. Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей.

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