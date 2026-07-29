Новосибирск готовится принять Международный органный фестиваль в третий раз

Четыре насыщенных вечера подарят публике четыре уникальные программы, представленные виртуозными органистами нашего времени. Программа фестиваля включает два сольных концерта: выступление итальянской органистки Иларии Ченторрино и признанного мастера из Москвы Ивана Царева. Фестиваль также порадует зрителей захватывающим рок-концертом в исполнении артистов филармонии и завершится грандиозным гала-концертом с участием как приглашенных, так и местных новосибирских музыкантов.

— В этом году наш летний органный фестиваль украсят выступления молодых звезд, а хедлайнером станет талантливая органистка из Италии. Кроме того, мы решили добавить немного драйва и впервые включили в афишу рок-концерт с органом! — рассказала директор филармонии Анна Терешкова.

Открывает фестиваль 27 августа Илария Ченторрино. Эта яркая представительница нового поколения европейских органистов, родом из Италии, впервые даст концерт в Сибири. Ее утонченный исполнительский стиль, виртуозная техника и завораживающий темперамент уже покорили слушателей на престижных органных конкурсах и фестивалях Европы.

Год назад Илария Ченторрино достигла финала XIV Международного конкурса органистов имени М. Таривердиева в Калининграде. Там она была отмечена наградой «За лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева» и получила приз зрительских симпатий. Кроме того, Новосибирская филармония вручила ей специальный приз — возможность выступить с сольной программой на открытии Международного органного фестиваля.

Зрителей первого вечера фестиваля ждет путешествие сквозь время. Программа охватит период от эпохи пышных итальянских опер до современных концертных сцен, где переплетаются монументальность и нежность, игривость и глубокая мысль. Будут представлены произведения композиторов, ставших знаковыми для своих эпох: Верди, Босси, Россини, Таривердиева. Орган откроет новые грани их музыки.

Вся программа фестиваля и билеты

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