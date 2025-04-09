Снова объявлены торги на благоустройство «Чемского берега» и сквера Демакова

Администрация Новосибирска вновь объявила два тендера на первую очередь благоустройства двух общественных пространств: сквера у памятника Александру Демакову в нижней зоне Академгородка и парка «Чемской берег» на улице Саввы Кожевникова. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля, как указано на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на благоустройство сквера Александра Демакова остаётся неизменной — 181,4 миллиона рублей. Также без изменений осталась и стоимость работ на территории парка «Чемской берег» — 248,5 миллиона рублей. Оба объекта должны быть сданы в срок до 31 июля 2026 года.

В начале марта 2025 года мэрия объявила о первых тендерах. Два предыдущих конкурса не состоялись из-за отсутствия заявок.

На месте парка «Чемской берег» подрядчик должен создать двухуровневую зону отдыха. Здесь будут детские игровые площадки, места для досуга и занятий спортом, а также смотровые площадки и зоны для выгула собак.

Проект парка в Академгородке включает в себя не только обустройство пешеходных дорожек и освещения, но и ремонт мемориала, строительство павильона «Амбар» и установку парковой скульптуры с подсветкой. Кроме того, в парке появятся зона отдыха, сирингарий, лиственничная аллея и многое другое.

Ранее редакция сообщала о том, что на организатора тендера по набережной в Новосибирске пожаловались в ФАС. Заявитель считает, что инициатор закупки установил незаконные требования к участникам.