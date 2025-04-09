Первый проект КРТ запускают в республике Алтай

Брусника выиграла аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в Горно-Алтайске. Участок находится на берегу реки Маймы. Его площадь составляет 6 га. Сейчас на нём располагается преимущественно индивидуальная жилая застройка. Согласно условиям договора КРТ, Брусника в течение 5 лет планирует возвести около 70 тыс. м² жилья не выше 12 этажей и передать в собственность муниципалитета 21 квартиру. Также застройщик обязуется построить котельную и детский сад на 125 мест.
— Республика Алтай становится привлекательным местом для жизни и круглогодичного отдыха. Центральная часть Горно-Алтайска нуждается в более современной, плотной и качественной жилой застройке, — прокомментировал решение компании принять участие в реализации проекта КРТ исполнительный директор Брусники в Сибири Михаил Ансимов.
Девелопер планирует завершить освоение площадки до 2040 года.
Фото предоставлено компанией Брусника, из личных архивов компании
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