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Энергия для спорта: АО «РЭС» готово подключить новую ледовую арену и станцию метро

  • 19/10/2022, 09:00
18 октября состоялась выездная проверка степени готовности внешних инженерных коммуникаций для многофункциональной ледовой арены «Новосибирск Арена».

В состав комиссии вошли представители ресурсоснабжающих организаций, а также руководство заказчика строительства и заместитель губернатора Новосибирской области,новости сегодня курирующий возведение объекта в рамках национального проекта «Демография. Спорт — норма жизни».

Новая ледовая арена в Новосибирске стала одним из масштабных проектов по технологическому присоединению к ресурсоснабжающей инфраструктуре за последние несколько лет. На ключевом для региона объекте реализован целый комплекс работ для обеспечения надежного и качественного электро-, тепло- и водоснабжения.

Со стороны системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области – акционерного общества «Региональные электрические сети» выполнены:

  • реконструкция электрической подстанции (ПС) 110 кВ Горская с заменой силовых трансформаторов на большую мощность (2 х 25 МВА на 2 х 40 МВА);
  • строительство распределительного пункта РП 10 кВ с установкой современного электротехнического оборудования;
  • строительство спаренных кабельных линий электропередачи 10 кВ от подстанций 110 кВ Оловозаводская и Горская.

Строительные и пуско-наладочные работы РП 10 кВ завершены еще в марте 2022 года, а основной объем строительства кабельных линий электропередачи от подстанций завершен в период 2021-2022 года. При прокладке кабельных линий была построена специальная кабельная эстакада через р. Тулу, а также выполнен прокол методом горизонтально-направленного бурения под Октябрьским мостом. Длина прокола составила порядка 160 м, максимальная глубина залегания кабелей – около 16 м. Прокол соединил два участка проложенных линий электропередачи с разных сторон мостового перехода. В настоящее время выполняются работы по благоустройству территории объектов электросетевого хозяйства.

На сегодняшний день основные технологические работы по строительству электросетевой инфраструктуры для ледовой арены выполнены. Суммарный объем инвестиций АО «РЭС» превысил 110 млн рублей.

«Для нас Арена – является достаточно знаковым объектом. Общая мощность технологического присоединения составляет более 7 мегаватт. Мы построили около 7,5 км кабельных линий электропередачи, установили распределительную подстанцию. Основные объемы работ завершены еще летом. Сейчас мы завершаем все, что связано с благоустроительной частью. – уточнил директор по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексей Гвоздев в ходе осмотра комиссией. – Также работаем вместе с заявителем для получения документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию и постановку под напряжение».

В ходе проверки комиссия также осмотрела и оценила степень готовности объектов тепло- и водоснабжения «Новосибирск Арены».

В завершение встречи заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, курирующий реализацию крупных инфраструктурных проектов в регионе, подчеркнул: «По этому объекту на самом деле было очень много вопросов. В ежемесячном режиме мы сверяли наши позиции по выполнению поставленных задач. Все ресурсоснаюжающие организации отработали очень хорошо. Помогали нам вносить изменения в том числе и в проектную документацию. Давали нам рекомендации, советы, какое оборудование лучше поставить, заменить, в связи с невозможностью поставок из-за границы».

В итоге, тесное конструктивное взаимодействие при строительстве важного объекта федерального значения позволило своевременно обеспечить надежной и качественной инфраструктурой и новую ледовую арену, и станцию метро «Спортивная».

Фото предоставлено пресс-службой компании

 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Энергия электроснабжение АО «РЭС»


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