«В кризисные времена риск «отмены» для бизнеса возрастает»: в Новосибирске эксперты прокомментировали скандал вокруг «Додо Пиццы»

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

История с собакой и увольнением курьера стремительно раскрутилась в соцсетях и СМИ

Челябинская история о «Додо Пицце», которая произошла в феврале и стала известна по всей стране, войдет в кейсы, о которых юристы рассказывают на семинарах и тренингах, посвященных деловой репутации. Эта история в медиапространстве началась 23 февраля, обернулась призывами к «отмене» указанной пиццерии и привела к публичным извинениям руководства компании. Infopro54 поговорил с экспертами о том, кто рискует оказаться на месте «Додо Пиццы».

Что произошло с курьером и собакой

Возле челябинской пиццерии жила бездомная собака. В 20-градусный мороз курьер «Додо Пиццы» укрыл собаку оранжевым пледом. Вскоре после этого он сообщил, что его уволили. Причиной называлась порча имущества. Тг-каналы опубликовали скриншоты рабочей переписки, в которых была фраза: «Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой».

История была стремительно раскручена в соцсетях, и там же появился призыв «отменить» известную пиццерию и уволить управляющую конкретного заведения. От самой компании было несколько комментариев: сначала они объясняли и оправдывали действия управляющей, указывая, что пледы были гостевые, а курьера собирались уволить еще до эпизода с собакой по совокупности зафиксированных нарушений. На это курьер в публичном пространстве возразил, указав, что пледы давно были специально выделены для собаки и гостям не выдавались, а предыдущая управляющая не запрещала заботиться о собаке.

24 февраля основатель бренда «Додо Пицца» Федор Овчинников принес извинения бывшему курьеру, заявил, что о собаке позаботятся, а все заведения бренда станут pet-friendly. 25 февраля лидер «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии Георгий Зосидзе сообщил, что управляющая челябинской пиццерии приняла решение покинуть компанию. Перед уволенным курьером еще раз извинились, предложили ему сотрудничество, собаку отвезли в приют, и компания будет выделять средства на ее содержание и заботу о других животных.

Как оценивают громкую историю юристы и маркетологи

Эксперты, опрошенные редакцией, называют данную историю показательной и считают, что в подобной ситуации могут оказаться многие компании и предприниматели. Во-первых, потому что огласка сейчас действительно может быть молниеносной и интернет «все помнит». Во-вторых, риски скандалов и «отмен» выше в нестабильные и кризисные времена.

— Можно сказать, что в непростые времена, а они сейчас именно такие, люди становятся особенно чувствительны ко всякого рода несправедливым, негуманным шагам и действиям. Им очень легко поставить себя на место слабого, уязвимого. Для того чтобы встать на защиту, многим и разбираться в деталях не надо: они видят фотографию замерзающей собаки, читают про уволенного курьера и моментально реагируют. Когда речь идет об увольнениях, человеку легко провести ассоциацию с собой. Сейчас, мы знаем, во многих компаниях идут сокращения, люди остаются без работы, есть проблемы с зарплатой. И потому, когда возникает вот такая история в публичном пространстве, люди с готовностью встают на сторону того, кто слаб. И, конечно, мощным триггером в этой истории с «Додо Пиццей» стала судьба собаки. Именно поэтому такой резонанс. Все, что касается животных, всегда вызывает бурную реакцию. Причем люди делятся на два непримиримых лагеря, это видно по комментариям, — сообщила Infopro54 управляющий партнер юридической компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко.

По мнению юристов, PR-специалистов, маркетологов, от публичного порицания и довольно модной сейчас «отмены» не застрахована ни одна компания. Особенно если она работает с людьми. К этому, говорят эксперты, надо относиться как к жестким правилам игры: просчет или ошибка могут привести к серьезным репутационным потерям.

— В кризисные времена риск «отмены» для бизнеса возрастает. Если говорить про малый и средний бизнес, то он сейчас очень сильно проседает. У него есть и финансовые проблемы, и многие другие прессы — налоговые, административные и т. д. Стоит посмотреть в целом на ситуацию, в которой оказался бизнес, и тогда видно, что она аховая. У предпринимателей складывается ощущение, что, условно, любой шаг в сторону фатален. И, безусловно, риск «отмены» в таких условиях гораздо выше, — сказала в беседе с Infopro54 руководитель комиссии по развитию личного бренда новосибирского областного отделения «Опора России», основатель коммуникационного агентства «PROSTO» Светлана Гердюк.

При этом специалисты подчеркивают, что не только реакция (вполне искренняя) большой аудитории в интернете может привести к отмене. Среди бизнесменов немало тех, кто готов на многое, чтобы навредить конкуренту.

— Любой публичный скандал могут «подогревать» конкуренты. Место под солнцем бизнесу все сложнее добывать, и в ход идут все методы, к сожалению. Это тоже нужно иметь в виду. Я говорю сейчас не про конкретную историю, а в целом про то, как бывает. Стопроцентного иммунитета от попадания в скандальные ситуации и потери деловой репутации, наверное, нет ни у кого. Но честное выстраивание всех процессов, внутренней и внешней коммуникации, безусловно, риски уменьшает, — говорит Евгения Бондаренко.

«Нужно просто быть Человеком»

Топ-менеджеры «Додо Пиццы» в своих последних комментариях указывают, что рады тому, что ситуация подходит к завершению. Насколько действительно быстрым будет это завершение, пока сказать сложно. В соцсетях по-прежнему продолжается довольно активное обсуждение, и, кажется, далеко не все пользователи считают, что вопрос закрыт. А в современных условиях каждый новый негативный комментарий для бизнеса — это довольно болезненно. Основатель компании «НАЗАРОВ» и проекта «Дорогой Новосибирск» в своем тг-канале тоже высказался об истории с «Додо Пиццей». Приводим его комментарий с небольшими сокращениями.

— Как сегодня, однако, просто нанести урон бизнесу или стать «персоной нон грата». В соцсетях завирусилась история о том, что из-за скандала в «Додо Пицце» в Челябинске уволили курьера. Он укрыл пледом бездомную собаку в 20-градусный мороз. Теперь россияне массово отменяют пиццерию по всей стране, пока не решится вопрос с собакой и курьером. Также люди требуют внести управляющую в черный список по всему общепиту. Этот случай наглядно демонстрирует силу общественного мнения и влияние социальных сетей на современные реалии бизнеса. В эпоху интернета любое событие мгновенно становится достоянием общественности, превращаясь в мощный инструмент воздействия на репутацию компаний. Что, теперь ходить и оглядываться, снимает кто-то вас или нет? Спросите вы. Я думаю, что нужно просто быть Человеком, — написал Александр Назаров.

Ранее редакция рассказывала, что мэрия Новосибирска пока отказалась от приюта для бездомных животных за 800 миллионов рублей.

 

Фото Infopro54

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : соцсети скандал Додо Пицца

3 536
4
0
Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Автор: Юлия Данилова

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Автор: Артем Рязанов

Март — это месяц, который приносит дополнительный праздничный день. Согласно Трудовому кодексу РФ, 8 марта — это официальный выходной. В 2026 году он выпадает на воскресенье.

По закону, если праздник выпадает на выходной, его не отменяют, а переносят на другой день. Поэтому выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта. Это значит, что сотрудники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд — с субботы, 7 марта, до понедельника, 9 марта включительно.

Читать полностью

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». Как отметил мэр Максим Кудрявцев, Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги.

— Соглашение, которое мы сегодня подписываем, определит направление дальнейшего движения в этом вопросе, — подчеркнул он.

Читать полностью

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Автор: Оксана Мочалова

История с попыткой изъятия в госсобственность санатория «Краснозёрский» вышла на новый виток. Прокуратура Новосибирской области добилась отмены решений судов, которые ранее вставали на сторону инвесторов, сообщает «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Теперь Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, что что вновь приковало внимание бизнес-сообщества к развитию событий.

Спор вокруг санатория длится с середины 2024 года. Надзорное ведомство настаивает на том, что приватизация здравницы в 2006 и 2008 годах была проведена с грубыми нарушениями. По версии прокуратуры, объект изначально находился в федеральной собственности, а решение о его продаже принимали неуполномоченные на то региональные чиновники. Кроме того, в деле фигурирует довод о запрете на приватизацию объектов здравоохранения.

Читать полностью

В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Автор: Мария Гарифуллина

Прокуратура Новосибирской области 26 февраля сообщила об организации проверки сведений о загрязнении атмосферного воздуха вблизи микрорайона «Весенний». Проверку будет проводить межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

История с выбросами в «Весеннем» длится уже несколько лет. В этом районе города расположена промышленная зона. Многочисленные проверки проводили все возможные надзорные органы. Предприятия получали предписания, платили штрафы, но жители регулярно жалуются на едкий запах, который накрывает микрорайон. Начало текущего года стало периодом относительного благополучия: по словам живущих в «Весеннем», неприятного химического запаха не было. Но после 5 февраля выбросы возобновились.

Читать полностью

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года Новосибирская область входит в десятку регионов России с наибольшим удельным весом числа несовершеннолетних, совершивших преступление. Установлено около 700 подростков, принимавших участие в противоправных деяниях, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— Подавляющее большинство преступлений совершены в вечернее или ночное время молодыми людьми в возрасте 16-17 лет, — констатировал он.

Читать полностью
