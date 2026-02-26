«В кризисные времена риск «отмены» для бизнеса возрастает»: в Новосибирске эксперты прокомментировали скандал вокруг «Додо Пиццы»

Челябинская история о «Додо Пицце», которая произошла в феврале и стала известна по всей стране, войдет в кейсы, о которых юристы рассказывают на семинарах и тренингах, посвященных деловой репутации. Эта история в медиапространстве началась 23 февраля, обернулась призывами к «отмене» указанной пиццерии и привела к публичным извинениям руководства компании. Infopro54 поговорил с экспертами о том, кто рискует оказаться на месте «Додо Пиццы».

Что произошло с курьером и собакой

Возле челябинской пиццерии жила бездомная собака. В 20-градусный мороз курьер «Додо Пиццы» укрыл собаку оранжевым пледом. Вскоре после этого он сообщил, что его уволили. Причиной называлась порча имущества. Тг-каналы опубликовали скриншоты рабочей переписки, в которых была фраза: «Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой».

История была стремительно раскручена в соцсетях, и там же появился призыв «отменить» известную пиццерию и уволить управляющую конкретного заведения. От самой компании было несколько комментариев: сначала они объясняли и оправдывали действия управляющей, указывая, что пледы были гостевые, а курьера собирались уволить еще до эпизода с собакой по совокупности зафиксированных нарушений. На это курьер в публичном пространстве возразил, указав, что пледы давно были специально выделены для собаки и гостям не выдавались, а предыдущая управляющая не запрещала заботиться о собаке.

24 февраля основатель бренда «Додо Пицца» Федор Овчинников принес извинения бывшему курьеру, заявил, что о собаке позаботятся, а все заведения бренда станут pet-friendly. 25 февраля лидер «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии Георгий Зосидзе сообщил, что управляющая челябинской пиццерии приняла решение покинуть компанию. Перед уволенным курьером еще раз извинились, предложили ему сотрудничество, собаку отвезли в приют, и компания будет выделять средства на ее содержание и заботу о других животных.

Как оценивают громкую историю юристы и маркетологи

Эксперты, опрошенные редакцией, называют данную историю показательной и считают, что в подобной ситуации могут оказаться многие компании и предприниматели. Во-первых, потому что огласка сейчас действительно может быть молниеносной и интернет «все помнит». Во-вторых, риски скандалов и «отмен» выше в нестабильные и кризисные времена.

— Можно сказать, что в непростые времена, а они сейчас именно такие, люди становятся особенно чувствительны ко всякого рода несправедливым, негуманным шагам и действиям. Им очень легко поставить себя на место слабого, уязвимого. Для того чтобы встать на защиту, многим и разбираться в деталях не надо: они видят фотографию замерзающей собаки, читают про уволенного курьера и моментально реагируют. Когда речь идет об увольнениях, человеку легко провести ассоциацию с собой. Сейчас, мы знаем, во многих компаниях идут сокращения, люди остаются без работы, есть проблемы с зарплатой. И потому, когда возникает вот такая история в публичном пространстве, люди с готовностью встают на сторону того, кто слаб. И, конечно, мощным триггером в этой истории с «Додо Пиццей» стала судьба собаки. Именно поэтому такой резонанс. Все, что касается животных, всегда вызывает бурную реакцию. Причем люди делятся на два непримиримых лагеря, это видно по комментариям, — сообщила Infopro54 управляющий партнер юридической компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко.

По мнению юристов, PR-специалистов, маркетологов, от публичного порицания и довольно модной сейчас «отмены» не застрахована ни одна компания. Особенно если она работает с людьми. К этому, говорят эксперты, надо относиться как к жестким правилам игры: просчет или ошибка могут привести к серьезным репутационным потерям.

— В кризисные времена риск «отмены» для бизнеса возрастает. Если говорить про малый и средний бизнес, то он сейчас очень сильно проседает. У него есть и финансовые проблемы, и многие другие прессы — налоговые, административные и т. д. Стоит посмотреть в целом на ситуацию, в которой оказался бизнес, и тогда видно, что она аховая. У предпринимателей складывается ощущение, что, условно, любой шаг в сторону фатален. И, безусловно, риск «отмены» в таких условиях гораздо выше, — сказала в беседе с Infopro54 руководитель комиссии по развитию личного бренда новосибирского областного отделения «Опора России», основатель коммуникационного агентства «PROSTO» Светлана Гердюк.

При этом специалисты подчеркивают, что не только реакция (вполне искренняя) большой аудитории в интернете может привести к отмене. Среди бизнесменов немало тех, кто готов на многое, чтобы навредить конкуренту.

— Любой публичный скандал могут «подогревать» конкуренты. Место под солнцем бизнесу все сложнее добывать, и в ход идут все методы, к сожалению. Это тоже нужно иметь в виду. Я говорю сейчас не про конкретную историю, а в целом про то, как бывает. Стопроцентного иммунитета от попадания в скандальные ситуации и потери деловой репутации, наверное, нет ни у кого. Но честное выстраивание всех процессов, внутренней и внешней коммуникации, безусловно, риски уменьшает, — говорит Евгения Бондаренко.

«Нужно просто быть Человеком»

Топ-менеджеры «Додо Пиццы» в своих последних комментариях указывают, что рады тому, что ситуация подходит к завершению. Насколько действительно быстрым будет это завершение, пока сказать сложно. В соцсетях по-прежнему продолжается довольно активное обсуждение, и, кажется, далеко не все пользователи считают, что вопрос закрыт. А в современных условиях каждый новый негативный комментарий для бизнеса — это довольно болезненно. Основатель компании «НАЗАРОВ» и проекта «Дорогой Новосибирск» в своем тг-канале тоже высказался об истории с «Додо Пиццей». Приводим его комментарий с небольшими сокращениями.

— Как сегодня, однако, просто нанести урон бизнесу или стать «персоной нон грата». В соцсетях завирусилась история о том, что из-за скандала в «Додо Пицце» в Челябинске уволили курьера. Он укрыл пледом бездомную собаку в 20-градусный мороз. Теперь россияне массово отменяют пиццерию по всей стране, пока не решится вопрос с собакой и курьером. Также люди требуют внести управляющую в черный список по всему общепиту. Этот случай наглядно демонстрирует силу общественного мнения и влияние социальных сетей на современные реалии бизнеса. В эпоху интернета любое событие мгновенно становится достоянием общественности, превращаясь в мощный инструмент воздействия на репутацию компаний. Что, теперь ходить и оглядываться, снимает кто-то вас или нет? Спросите вы. Я думаю, что нужно просто быть Человеком, — написал Александр Назаров.

