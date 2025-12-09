S7 Group построит в Новосибирске комплекс для обслуживания самолетов

В Новосибирском аэропорту Толмачево началось строительство нового ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонта самолетов Airbus A321. Как сообщили представители базового перевозчика аэропорта — S7 Group, реализация проекта позволит увеличить производственные мощности по техническому обслуживанию воздушных судов в 1,5 раза.

Площадь комплекса составит около 9 тысяч кв метров, объем инвестиций — 2 млрд рублей. Он будет включать в себя две зоны: одноэтажный ангар на два самолетных места и двухэтажный административно-технический блок с производственными, служебными и административными помещениями.

Кадры для проведения работ компания привлекла в местных вузах и колледжах.

— В этом году набор составил 500 сотрудников, из них 150 — это инженерный состав. В 2026 году в планах компании увеличить численность ещё на 700 человек, из них почти 500 человек — это инженерный и рабочий состав по обслуживанию самолетов, —пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2027 года. Генеральным заказчиком проекта выступает «S7 инжиниринг», подрядчиком — «S7 инвест». В качестве субподрядчиков выступают в основном новосибирские компании.

Кроме того, в планах компании строительство на территории аэропорта авиационного учебного центра для подготовки пилотов и бортпроводников. По словам генеральный директор S7 Group Дмитрия Куделькина, центр будет включать площадки для теоретической и практической подготовки кадров с возможностью тренировок на воде и суше, аварийно-спасательных отработок. Проект также подразумевает строительство кампуса на 300 мест. Его стоимость оценивается в 2-3 млрд руб. Он станет одним из крупнейших в РФ и самым крупным в Сибири и на Дальнем Востоке. Участок площадью 3 га под проект уже выделен.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») — российская частная авиакомпания. Обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. В 2024 году S7 Airlines перевезла 12,9 млн пассажиров на почти 100 тысячах рейсов.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском аэропорту Толмачёво введут сбор с каждого пассажира.