Общество

«Я слишком долго терпел»: депутат Госдумы Затулин пожаловался на коллегу по парламенту из-за обидной клички

Автор: Ольга Кирсанова

Дата:

Он потребовал от Матвеева публичных извинения за «нарушение норм депутатской этики»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин обиделся на своего коллегу по парламенту из КПРФ Михаила Матвеева из-за прозвища. Он отправил жалобу на имя председателя комиссии ГД по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой, в которой указал, что обидчик называет его «Затулло», а также регулярно обвиняет в лоббизме интересов мигрантов. Затулин требует от Матвеева публичных извинений за «нарушение норм депутатской этики».

— Обращаюсь к Вам в связи с оскорбительными для меня публикациями депутата Государственной Думы из фракции КПРФ Михаила Николаевича Матвеева в его личном ТГ-канале. Он разместил 14 мая 2024 г. на своём канале сообщение под заголовком «Затулло наносит ответный удар»: «Небезызвестный глава Института диаспоры и интеграции Константин Затулин решил собрать пресс-конференцию, указав, «какая миграционная политика нужна России». Настораживает, конечно, в его-то исполнении. Но, согласитесь, совместная пресс-конференция с Семигиным была бы фееричнее. Но, видимо, тщеславие Затулина не позволяет ему делиться славой. Надеюсь, русские каналы отсмотрят, отслушают и вынесут вердикт этому лицензированному многонационалу. Вообще сейчас на редкость много такого рода стало появляться анонсов. Лоббисты мигрантов пошли на наступ? — написал обиженный парламентарий, цитируя текст Матвеева.

Жалоба Затулина на Матвеева

Он добавил, что оставляет на совести Михаила Матвеева изобретение «лизензированных многонационалов» и шельмование его как «лоббиста мигрантов», коим он, по его словам, «никогда не был».

— Публикация в мае 2024 г. породила у Михаила Матвеева привычку коверкать мою фамилию и присваивать мне клички, которые он с тех пор продолжает использовать. В следующей публикации от 18 мая 2024 г. он написал: «Не понимаю, что происходит с Телеграмом, но все 470 комментариев, которые читатели накидали Затулло Апшеронскому и Душанбинскому к предыдущему тексту, исчезли при правке орфографической ошибки в тексте. И при этом функция комментирования текста вообще исчезла. Надеюсь, наш тщеславный друг успел их прочитать, может даже распечатать для третьего тома народных отзывов о его деятельности, — сетует Затулин.

В ответ на жалобу коллеги Михаил Матвеев пояснил, что автором прозвища является не он, в его канале оно употребляется лишь пять раз. Бешенной популярностью клички парламентарий обязан исключительно «неблагодарному народу русскому, не разглядевшему трудов праведных директора «Института диаспоры и интеграции».

 — Депутат Затулин написал жалобу на депутата Матвеева в комиссию Госдумы по депутатской этике. Суть его претензий сводится к тому, что прилипшее к нему народное прозвище «Затулло», которое иногда цитировал телеграм-канал Матвеева, искажает его фамилию и кажется ему оскорбительным (почему, непонятно). За что народ наделил его таким милым прозвищем, Затулина не интересует. Вынужден признать, что авторские права на это красивое имя были мной украдены. Как говорится в известном фильме: заметьте, не я это предложил… А далее, как пишут в рекламе, «далее везде» — десятки, если не сотни каналов к моменту, пока этот бренд дошёл до моего скромного канала через чат…И теперь, как говорится, пиши, запрещай. От «эффекта Стрейзанд», как говорит товарищ Картавых, ещё никто не убежал, — высказался Михаил Матвеев о претензиях Константина Затулина.

Комментарии оппонента к жалобе Затулин назвал смесью «дешёвых самооправданий и очередными издевательствами» над ним. Он считает, что подобные нападки происходит исключительно из-за его гуманного отношения ко всем людям. При этом депутат называет себя последователем библейских персонажей.

— Всё потому, что спецпредставитель Государственной Думы по вопросам гражданства и миграции Константин Затулин, вслед за апостолом Матфеем и евангелистом Лукой, призывает «относиться к другому человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Ложь и домыслы достойны только презрения. Константин Затулин, ещё до СВО осужденный и официально запрещённый на Украине, в Грузии, Азербайджане, Эстонии и уже при Пашиняне в Армении, никого, кроме Бога, не боится. Но это не значит, что родовой донской казак, наследовавший свою фамилию от отца, полковника погранвойск, будет бесконечно терпеть хамство и ложь, — написал парламентарий в своём ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ.

К слову, Константина Затулина действительно в обществе воспринимают как лоббиста интересов мигрантов. Возможно потому, что именно он призывал ценить мигрантов из Средней Азии, указывая, что они тоже занимаются важным делом и очень нужны России. Он так же просил снисхождения к иностранным специалистам за их «некультурное» поведение и отказ уважительно относиться к нашим традициям. Константин Фёдорович призывал россиян быть терпимым к иностранцам, потому как оставшиеся в Средней Азии русские и русскоязычные — это «наши заложники там», и с ними могут нехорошо поступить.

Кстати, именно Константин Затулин предложил ввести должность омбудсмена по правам мигрантов, в чьи полномочия должно входить рассмотрение жалоб, поступающих от ценнейших иностранных специалистов. По его мнению, специалиста по защите дорогих гостей из ближнего зарубежья можно будет выделить в офисе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, либо ввести отдельно.

Кроме того, Затулин был единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против запрета на прием в российские школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Ранее Константин Затулин обращался в СК России из-за угроз расправой от «мигрантофобов». Преследования и угрозы изнасилованием всей его семьи, по словам депутата, посыпались после его критических замечаний к законопроекту о тестировании детей иностранцев для зачисления в школы. Речь идёт о поправках, которые главный защитник приезжих  внёс накануне принятия закона — он предложил готовить детей мигрантов, не знающих русского языка, за счёт государства и налогоплательщиков.

Использованы фотографии из ТГ-каналов К. Затулина и М. Матвеева

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Общество

Регионы : Россия

Теги : скандал жалоба депутаты Госдумы депутат Михаил Матвеев депутат Константин Затулин

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

