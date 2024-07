В Новосибирск возвращается федеральная сеть кофеен формата to go

В Новосибирск снова заходит федеральная сеть кофеен формата to go — One Price Coffee. Как сообщил телеграм-канал Киоск. Рестораны Новосибирска, сеть будет работать в городе по франшизе. Франчайзи планирует открыть до конца 2024 года до 15 локаций.

До этого One Price Coffee пыталась зайти в Новосибирск в 2021 году и заявляла об открытии 50 точек. В итоге были открыты две, которые вскоре закрылись.

Сеть ONE PRICE COFFEE появилась в 2018 году в Москве. На данный момент в нее входит более 420 кофеен в 60 городах России из них 41 собственное предприятие и 379 франшизных. Управляющей компанией федеральной сети кофеен ONE PRICE COFFEE является ООО «Ван Груп Компани». Учредителями компании являются Андрей Золотопуп и Сергей Румянцев — по 32,33%, Сунил Колла и Мераби Усейнашвили — по 12.34%, Дмитрий Погожев — 7,66%.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает 480 кофеен. Кроме того, в городе почти 1700 точек, где можно купить кофе с собой.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске закрылась последняя кофейня сети Organic Coffee.