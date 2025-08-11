Новосибирцы жалуются на очередной сбой мобильного интернета

11 августа жители Новосибирской области наблюдаются сбои в работе мобильного и проводного интернета. По данным с портала Downdetector, за последний час зарегистрировано 99 жалоб на сбои, а за сутки — свыше 1779 обращений. Пользователи сообщают о проблемах с банковскими приложениями, мессенджерами и сервисами онлайн-оплаты. С аналогичными проблемами столкнулись и в Москве, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Самарской области и других регионах России.

Напомним, периодические отключения мобильного интернета в России фиксируются в регионах с мая 2025 года. Блокировки мобильного интернета происходят на фоне масштабных атак украинских дронов, которые могут использовать для ориентирования вышки сотовой связи, задействуя мобильный интернет.

В ряде регионов России власти предупреждают население о возможных перебоях. Так, в июне ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан были введены в Тюменской области. Об этом сообщалось в Telegram-канале информационного центра правительства региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщал, что решение об ограничении мобильного интернета принято для обеспечения безопасности критически важных объектов на территории области. А в конце июля на протяжении нескольких дней интернет отсутствовал в крупных населённых пунктах Красноярского края, включая сам Красноярск. Региональные власти сообщали, что ограничения связаны с обеспечением безопасности.

В Минцифры Новосибирской области воздерживаются от комментариев и рекомендуют жителям региона при замедлении или отключении мобильного интернета обращаться к операторам, которые оказывают им услуги сотовой связи. При этом в ведомстве составили подробную инструкцию, что делать сибирякам при нестабильной работе мобильного интернета.

В пресс-службе оператора связи «Билайн» редакции Infopro54 подтвердили, что абонементы могут сталкиваться с ограничением работы мобильного интернета.

— Абоненты Билайн в Новосибирске могли столкнуться с ограничением по причинам, которые от нас не зависят и не связаны с работоспособностью нашей сети, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Собеседник редакции добавил, что операторы мобильной связи считают необходимым обеспечить бесперебойный доступ к критически важным цифровым сервисам даже в случае возможных ограничений в работе интернета.

— В приоритете — сохранение работы государственных платформ («Госуслуги»), банковских приложений и каналов экстренного оповещения. С технической точки зрения возможно реализовать подход, при котором трафик к таким сервисам будет маршрутизироваться с особым приоритетом и с применением механизмов сетевой сегментации. При этом подчеркнем: реализация подобной модели требует отдельного регуляторного решения, — отметили в компании.

Стоит отметить, что на фоне перебоев в работе мобильного интернета, провайдеры не отмечаются резкого увеличения спроса на подключение домашнего интернета.

— С середины июля мы фиксируем прирост заявок на услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) в среднем 5-7% — это обусловлено сезонным фактором, — прокомментировали корреспонденту Infopro54 в ПАО «Ростелеком».

Ранее редакция сообщала о том, что на сбой в работе интернета пожаловались жители двух районов Новосибирска.