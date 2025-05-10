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Стало известно, сколько готовы потратить россияне на новый автомобиль

  • 10/05/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
Стало известно, сколько готовы потратить россияне на новый автомобиль
Более трети назвали сумму от 2 до 3 млн рублей

Большинство россиян (31%), в том числе новосибирецв, готовы потратить на новый автомобиль 2-3 млн рублей. Ещё 27% хотели бы ограничиться суммой в 2 млн руб. Таковы результаты опроса, проведённого аналитическим агентством «Автостат».

Стоит отметить, что около 6% опрошенных сообщили, что не готовы психологически тратить на новый автомобиль более 1 млн рублей. Однако аналитики напомнили, что сегодня на эту сумму теоретически сегодня можно купить только Lada Granta в базовой комплектации.

Тем не менее, 4% респондентов заявили о готовности заплатить за новый автомобиль 5-6 млн рублей. Столько же готовы купить машину за 7-8 млн рублей и более 8 млн рублей.

Стало известно, сколько готовы потратить россияне на новый автомобиль

По данным Авто.ру, за апрель 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области снизилась до 3,82 миллиона рублей. В топ моделей по снижению цены попали: Chery Tiggo 7 Pro Max, Exeed RX и Chery Tiggo. Lada стала лидером продаж по автопрограммам стимулирования спроса в России.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году средний возраст автомобилей в Сибири составляет 18,9 года, что на 3,4 года больше среднероссийского показателя.

Фото редакции Infopro54, автор- Геннадий Мочалов

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : покупка авто


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