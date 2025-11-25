Арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты

Для обеления рынка аренды жилья ФНС России предлагает ввести для арендаторов налоговые вычеты. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

По его словам, это позволит заинтересовать арендаторов в налоговой прозрачности съема квартир.

— В этом случае мы создадим конфликт продавца и покупателя: если продавец не хочет легальных документов, то покупатель не может заявить вычеты. У арендатора будет стимул торговаться с продавцом и настаивать на легальном оформлении, чтобы ему было дешевле, — заявил Егоров в интервью газете «Ведомости» .

Он не исключил, что часть арендодателей выйдет из тени, но часть продолжит работать по-старому.

Стоит отметить, что в Новосибирской области работа с легализацией рынка арендного жилья уже ведется и с большой эффективностью.

В 2025 году налоговики провели проверки 7 тысяч новосибирцев, имеющих в собственности несколько квартир и сдающих их в аренду. Для легализации доходов были организованы обходы с участием полиции, управляющих компаний, анализировались показания счетчиков, распространялись листовки. Кроме того, проводился анализ личных счетов налогоплательщика и его родственников, допросы лиц, перечисляющих денежные средства собственникам жилых помещений. К работе с собственниками квартир привлекались работодатели.

В итоге исчисленная сумма налогов по сдаче имущества в аренду в различных режимах налогообложения составила почти 4 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в феврале прошлого года (2,3 млрд рублей).

Стоит отметить, что самыми популярными у новосибирцев сегодня являются имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. На втором месте — социальные налоговые вычеты. С начала 2025 года у новосибирцев появилась возможность получения социальных налоговых вычетов (за обучение, лечение, спорт) в упрощенном порядке. Также в регионе есть спрос на инвестиционный вычет.

Напомним, с октября 2024 года в Новосибирске арендные ставки выросли только на трехкомнатные квартиры. Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир изменилась в пределах статистической погрешности. В 2025 году по России рост арендных ставок в сравнении с 2024 годом замедлился с 27% до 10,5%, в Новосибирске — с 17% до 2,5%. По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная стоимость долгосрочной аренды в Новосибирске по итогам первой декады октября 2025 года составила 36 000 рублей, что на 0,2% ниже сентябрьского показателя. Небольшое снижение цены связано с завершением сезона высокой деловой активности на рынке и стабилизацией спроса, что подтверждается ростом предложения в городе (+4,7%). Наиболее заметно число сдаваемых квартир выросло в Первомайском (+15,5%) и Советском (+13,3%) районах.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше тысячи новосибирцев являются собственниками 5 и более квартир.