Рекламодателям

Арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты

  • 25/11/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты
В ФНС России прорабатывают новые механизмы вывода из тени доходов от сдачи жилья

Для обеления рынка аренды жилья ФНС России предлагает ввести для арендаторов налоговые вычеты. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

По его словам, это позволит заинтересовать арендаторов в налоговой прозрачности съема квартир.

—  В этом случае мы создадим конфликт продавца и покупателя: если продавец не хочет легальных документов, то покупатель не может заявить вычеты. У арендатора будет стимул торговаться с продавцом и настаивать на легальном оформлении, чтобы ему было дешевле, — заявил Егоров в интервью газете «Ведомости» .

Он не исключил, что часть арендодателей выйдет из тени, но часть продолжит работать по-старому.

Стоит отметить, что в Новосибирской области работа с легализацией рынка арендного жилья уже ведется и с большой эффективностью.

В 2025 году налоговики провели проверки 7 тысяч новосибирцев, имеющих в собственности несколько квартир и сдающих их в аренду.  Для легализации доходов были организованы обходы с участием полиции, управляющих компаний, анализировались показания счетчиков, распространялись листовки. Кроме того, проводился анализ личных счетов налогоплательщика и его родственников, допросы лиц, перечисляющих денежные средства собственникам жилых помещений. К работе с собственниками квартир привлекались работодатели.

В итоге исчисленная сумма налогов по сдаче имущества в аренду в различных режимах налогообложения составила почти 4 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в феврале прошлого года (2,3 млрд рублей).

Стоит отметить, что самыми популярными у новосибирцев сегодня являются имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. На втором месте — социальные налоговые вычеты. С начала 2025 года у новосибирцев появилась возможность получения социальных налоговых вычетов (за обучение, лечение, спорт) в упрощенном порядке. Также в регионе есть спрос на инвестиционный вычет.

Напомним, с октября 2024 года в Новосибирске арендные ставки выросли только на трехкомнатные квартиры. Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир изменилась в пределах статистической погрешности. В 2025 году по России рост арендных ставок в сравнении с 2024 годом замедлился с 27% до 10,5%, в Новосибирске — с 17% до 2,5%. По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная стоимость долгосрочной аренды в Новосибирске по итогам первой декады октября 2025 года составила 36 000 рублей, что на 0,2% ниже сентябрьского показателя. Небольшое снижение цены связано с завершением сезона высокой деловой активности на рынке и стабилизацией спроса, что подтверждается ростом предложения в городе (+4,7%). Наиболее заметно число сдаваемых квартир выросло в Первомайском (+15,5%) и Советском (+13,3%) районах.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше тысячи новосибирцев являются собственниками 5 и более квартир.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

718

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : налоговый вычет налоги Аренда квартир


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Губернатор Травников заявил, что БЭМЗ становится основным поставщиком авиазапчастей
25/11/25 13:17
Бизнес Власть Общество Промышленность
Арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты
25/11/25 13:00
Бизнес Власть Недвижимость
Полиция поймала водителя, въехавшего в метро Новосибирска на машине
25/11/25 12:30
Общество Право&Порядок
WhatsApp* сбоит в Новосибирской области
25/11/25 12:00
Общество
Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с тяжелой дизартрией
25/11/25 11:39
Общество
Мэрия Новосибирска определила концепцию стиля и празднования Нового 2026 года
25/11/25 11:30
Город Культура Общество
Всем студентам новосибирских вузов придется сдавать философию и историю России
25/11/25 11:00
Образование Общество
Список земель для туризма в Новосибирске пополнили ипподром и участок у озера
25/11/25 10:00
Бизнес История Культура Туризм
«Мы боимся что-то пропустить и убираем все сомнительное»: в Новосибирске библиотеки ждут, когда ИИ будет искать «запрещенку» среди книг
25/11/25 9:00
Общество
Концессия по шести школам Новосибирска дошла до суда
25/11/25 8:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Майнер из Новосибирска «накрутил» электроэнергию на 100 миллионов
24/11/25 19:30
Бизнес Право&Порядок
Рынок складской недвижимости в Новосибирске идет на рекорд по новым объектам
24/11/25 19:00
Бизнес Недвижимость
В новосибирских магазинах появилось куриное филе из Приволжского округа
24/11/25 18:00
Агропром Бизнес Общество
Смелые решения и новые траектории для экономики и инвестиций: что будет обсуждаться на форуме ВТБ в этом году
24/11/25 17:45
Экономика
Новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей
24/11/25 17:00
Управление всеми федеральными дорогами в Сибири переводят в Новосибирск
24/11/25 16:00
Транспорт
Мэрия Новосибирска предложила три площадки для переезда пескобаз
24/11/25 15:30
Бизнес Власть Город
Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины
24/11/25 15:00
Бизнес
Студенты в Новосибирске ищут соседей для совместной аренды жилья
24/11/25 14:00
Недвижимость Общество
Перед Новым годом мошенники начали привлекать новосибирцев в онлайн-магазины
24/11/25 13:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять