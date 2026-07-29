Новосибирские чиновники выиграли кибертурнир

Сотрудники подведомственного учреждения регионального Минфина стали победителями всероссийского киберспортивного турнира. Команда ГКУ НСО «Региональный информационный центр» завоевала золото в дисциплине Counter-Strike 2 на седьмом сезоне «Лиги Учреждений» («ЛУЧ»).

Как сообщает Om1 Новосибирск, в финале соревнований сибиряки обыграли команды из Челябинска, Санкт-Петербурга, Уфы и Красноярского края. На пути к чемпионству новосибирские госслужащие не потерпели ни одного поражения, выиграв все семь матчей.

За год участия в лиге коллектив минфиновцев завоевал уже три медали разного достоинства, включая две золотые награды. Капитан команды Павел Ретунский отметил, что самым серьезным соперником для них являются специалисты Центра информационных технологий Красноярского края, однако главными конкурентами остаются коллеги из регионального Минцифры, которые пока не принимают участия в текущем сезоне.

В седьмом сезоне турнира сыграли 16 команд из семи регионов страны. Весь призовой пьедестал достался представителям Сибири: серебро у команды Красноярского края, а бронза — у сотрудников Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Организаторы соревнований, Лига компьютерного спорта «Квазар» и региональная Федерация компьютерного спорта, подчеркивают растущую популярность киберспорта среди самых разных профессий. В турнирах участвуют не только госслужащие, но и врачи, и преподаватели, что доказывает: компьютерный спорт выходит за рамки молодежного увлечения и объединяет людей разных возрастов и специальностей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область стала одним из центров развития киберспорта в России.