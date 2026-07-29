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Новосибирские чиновники выиграли кибертурнир

Автор: Артем Рязанов

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Сборная выиграла все семь матчей турнира

Сотрудники подведомственного учреждения регионального Минфина стали победителями всероссийского киберспортивного турнира. Команда ГКУ НСО «Региональный информационный центр» завоевала золото в дисциплине Counter-Strike 2 на седьмом сезоне «Лиги Учреждений» («ЛУЧ»).

Как сообщает Om1 Новосибирск, в финале соревнований сибиряки обыграли команды из Челябинска, Санкт-Петербурга, Уфы и Красноярского края. На пути к чемпионству новосибирские госслужащие не потерпели ни одного поражения, выиграв все семь матчей.

За год участия в лиге коллектив минфиновцев завоевал уже три медали разного достоинства, включая две золотые награды. Капитан команды Павел Ретунский отметил, что самым серьезным соперником для них являются специалисты Центра информационных технологий Красноярского края, однако главными конкурентами остаются коллеги из регионального Минцифры, которые пока не принимают участия в текущем сезоне.

В седьмом сезоне турнира сыграли 16 команд из семи регионов страны. Весь призовой пьедестал достался представителям Сибири: серебро у команды Красноярского края, а бронза — у сотрудников Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Организаторы соревнований, Лига компьютерного спорта «Квазар» и региональная Федерация компьютерного спорта, подчеркивают растущую популярность киберспорта среди самых разных профессий. В турнирах участвуют не только госслужащие, но и врачи, и преподаватели, что доказывает: компьютерный спорт выходит за рамки молодежного увлечения и объединяет людей разных возрастов и специальностей. 

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область стала одним из центров развития киберспорта в России.

Источник фото: пресс-служба QUAZAR

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : турнир минфин киберспорт госслужащие

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Новосибирская область стала одним из центров развития киберспорта в России

Автор: Артем Рязанов

Развитие киберспорта в регионе началось с экспериментального проекта: в 2022 году в Новосибирской области открылось отделение компьютерного спорта на базе Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Сегодня это направление стало важной частью спортивной системы региона.

Достижения региона впечатляют: сборная Новосибирской области в дисциплине «тактический трёхмерный бой» входит в число сильнейших команд России и успешно выступает на международных турнирах. За прошедший учебный год свои таланты проявили более 1500 школьников, студентов колледжей и вузов.

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В новосибирских колледжах будут учить киберспорту

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске запустят программу среднего профессионального образования, направленную на подготовку специалистов в области киберспорта. Студенты будут учиться не только на профессиональных игроков, но и на тренеров, аналитиков, менеджеров команд, комментаторов и организаторов турниров.

Программа рассчитана на 2 года и 10 месяцев и предназначена для выпускников девятых классов. В ходе обучения студенты изучат основы управления командами, проведения соревнований, маркетинга, администрирования и спортивной психологии. Особое внимание будет уделено анализу киберспортивных мероприятий и развитию эмоциональной устойчивости.

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Средневековые бои: эксперты рассказали, как проходят рыцарские турниры в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Турниры по историческим средневековым боям проводятся в Новосибирской области с 2008 года. Турниры делятся на дуэльные и массовые, для которых требуется разная экипировка.

Формат поединков включает два раунда по 1–2 минуты. Бойцы сражаются в полной экипировке весом 20–25 килограммов до полного истощения.

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Минфин Новосибирской области выиграл киберспортивный турнир среди госучреждений

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске завершился пятый Кубок Лиги учреждений — киберспортивного турнира для команд министерств, ведомств и государственных организаций. В текущем сезоне в соревнованиях участвуют 17 учреждений из разных регионов России.

В майском турнире по Counter-Strike 2 встретились команды нескольких новосибирских министерств и образовательных учреждений. Победителем стала команда Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области. Второе место заняла Инспекция государственного строительного надзора, третье — Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники.

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«Деньги на человеческих пороках»: экс-депутат Госдумы от Новосибирска раскритиковала идею об онлайн-казино

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе министр финансов РФ Антон Силуанов предложил легализовать онлайн-казино в России. Он отметил, что для этого можно создать специального оператора, который будет перечислять в бюджет не менее 30 % от выручки легальных казино. По мнению главы Минфина, бюджет будет получать около 100 млрд рублей ежегодно.

По словам Силуанова, администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Минфин также настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года. Оператора онлайн-казино и ЕРАИ хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости.

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«Сибирь-Арена» готовится к проведению «Недели звёзд хоккея» в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

«Сибирь-Арена» готовится к проведению «Недели звёзд хоккея 2025» (12+). В рамках масштабных работ запланировано увеличение вместимости арены почти до 12 000 мест за счёт установки блитчеров (выдвижных трибун). Об этом сообщила пресс-служба Минспорта области.

Кроме того, арена получит новый фирменный стиль, на ней модернизируют освещение, звук, системы связи и безопасности. В фойе предполагается организация новых зон для активного отдыха, фотозон, а также зон для проведения конкурсов. По задумке организаторов, это создаст больше пространства для развлечений и общения. Обновленную «Сибирь-Арену» в Новосибирске можно будет увидеть 1 февраля.

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