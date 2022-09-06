Столица Республики Алтай заняла 3 место в России по стоимости услуг ЖКХ

В рамках аналитического проекта Tinkoff Data эксперты Тинькофф журнал подсчитали сумму, которую россияне тратят на услуги ЖКХ в 93 городах России, а также средние тарифы на разные виды коммунальных услуг в этих городах.

Столица Республики Алтай попала на третье место в топ-5 по дороговизне платежей. Первое место занимает Нарьян-Мар (11 154 руб.), второе — Петропавловск-Камчатский (10 098 руб.), третье — Горно-Алтайск (9 510 руб.), четвертое — Якутск (9 269 руб.), пятое — Магадан (9 242 руб.).

Самыми недорогими городами, с точки зрения оплаты коммуналки, в Сибири стали Иркутск, Кемерово, Новокузнецк. В этих муниципалитетах итоговая сумма за услугиЖКХ — до 4,7 тыс. рублей в месяц.

— Вероятно, дело в дешевой энергии, которая идет на отопление, электричество и подогрев воды до состояния горячей: именно тут расположены крупные электростанции, — сообщается в исследовании.

Эксперты обращают внимание, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги вводят власти муниципалитетов и даже внутри города они могут отличаться. Например, исследователи обнаружили такую аномалию: стоимость вывоза мусора с левого и правого берегов Енисея в Красноярске различается на 35%.

— Итоговые суммы в квитанции за ЖКУ в разных городах России могут отличаться в 4 раза. Среди крупных городов выше всего траты в Москве — 9186 руб. в месяц, в Петербурге — на 38% меньше. Миллионник с самыми низкими ценами на ЖКУ — Челябинск, где типовое домохозяйство платит 4547 руб. в месяц. Стоимость отдельных видов ЖКУ в разных городах России отличается в 3,9-11,3 раза, — резюмируют авторы исследования.

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