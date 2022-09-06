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С 1 октября ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг

  • 06/09/2022, 18:17
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С 1 октября ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг
При условии, что в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%.

По сообщению пресс-службы Сибирского ГУ ЦБ, банк России направил предписание брокерам о том, что с 1 октября текущего года они не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%.

— С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, — говорится в сообщении.

В СГУ уточнили, что решение призвано с целью минимизации инфраструктурных рисков, так как иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут поставить в известность и заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. По данным ведомства, от такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов.

Кроме того, предписание касается поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов. Их базисным активом являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

— Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран, — подчеркнули в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Фото с сайта Банка России

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Рубрики : Экономика Финансы Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ценные бумаги ЦБ Сибирское ГУ Банка России инвесторы


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