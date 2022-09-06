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«Траст» продает производственные активы в Томске и на Кузбассе

  • 06/09/2022, 19:08
Продажа предприятия
В лот также входят два месторождения.

Банк непрофильных активов «Траст» единым лотом выставил на торги права (требования) к ООО «СибирьЛизингКом» и ООО «Формат», а также доли в уставных капиталах предприятий: 15% долей в ООО «СибирьЛизингКом», 100% долей в ООО «Формат».

Организатор торгов и оператор ЭТП выступает Российский аукционный дом (РАД). Начальная цена лота 365,7 млн. рублей. Заявки на участие принимаются до 24 сентября.

В структуре основных средств ООО «СибирьЛизингКом» наиболее значимым объектом недвижимости является производственный комплекс «Копыловская керамика» в Томской области.

— Это завод по производству крупноформатных поризованных блоков и лицевого (в т.ч. цветного) керамического кирпича с производительностью 85 млн. шт. условного кирпича в год. Это единственный в Томской области производитель сертифицированного лицевого красного и бежевого кирпича. Предприятие входит в тройку самых крупных производителей керамического кирпича за Уралом и в десятку самых крупных производителей в России, — поясняют в банке.

В состав компании также входит карьерное хозяйство, которое обеспечивает производственный комплекс «Копыловская керамика» основным сырьем (глиной и песком) и транспортом.

На ООО «СибирьЛизингКом» выданы лицензии недропользователя. На участок  Воронино-3 в Томской области на добычу красной глины, и на участок Суровский в Кемеровской области — белой глины. Срок действия первой лицензии до 2030 года, второй — до 2045.

— Компания также имеет лицензию на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, — уточняют в банке «Траст».

Предприятия ООО «СибирьЛизингКом» и ООО «Формат» действующие. Судебных и открытых исполнительных дел в производстве нет. Общая сумма задолженности компаний по кредитам составляет 2,9 млрд рублей. Обеспечением по кредиту выступает движимое и недвижимое имущество компании ООО «СибирьЛизингКом».

В пресс-службе «Российского аукционного дома» редакции Infopro54 пояснили, что организации объединены в единый лот, т.к. реализуемые 15% долей в уставном капитале ООО «СибирьЛизингКом» принадлежат Банку ТРАСТ (ПАО), а оставшиеся 85%  — ООО «Формат».

 

Ранее редакция сообщала об уголовном деле, возбужденном в отношении новосибирского предпринимателя за незаконную добычу песка. 

Фото: pixabay.com — VBlock

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Томск Кузбасс Кемерово

Теги : производство кирпича Продажа предприятия месторождение глины


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