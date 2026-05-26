Бизнес в Новосибирске заплатит вдвое больше за рекламные площади

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении нескольких видов государственных пошлин, в том числе платы за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Этот обязательный платеж для рекламных операторов Новосибирска и других городов страны вырос вдвое и теперь составит 10 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч.

Предыдущий размер госпошлины в городе оставался неизменным с 2014 года. За 12 лет инфляция, по мнению разработчиков закона, существенно изменила покупательную способность денег, сделав старый тариф неактуальным.

Общий объем рекламного рынка Новосибирска в 2025 году составил 6,38 млрд рублей, а сам город занял пятое место среди крупнейших рекламных рынков России (без учета Москвы). Согласно аналитике Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), наибольшую долю — 3,5 млрд рублей — заняла реклама в интернет-сервисах. На наружную рекламу пришлось 1,6 млрд рублей, что сопоставимо с показателем 2024 года. Для сравнения, на видеорекламу (ТВ) рекламодатели потратили 1,01 млрд, а на радио — 270 млн рублей, причем расходы на телевидение и радио в регионе сокращаются.

Платеж за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции поступает напрямую в бюджет города, в данном случае — в казну Новосибирска. В управлении наружной рекламы мэрии отмечали, что госпошлина взимается в момент подачи заявления. Согласно данным муниципалитета на 24 февраля 2026 года, в Новосибирске было выдано 10 827 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Основными операторами рынка являются ООО «РИМ-С», ООО «Винтэр», ООО «Русс аутдор» и ООО «АПР — СИТИ/ТВД».

— В 2024 году поступления составили 9,9 млн рублей, в 2025 году — 16,1 млн. Определить объем средств, поступивших от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 2026 году, возможно только по итогам работы за год, — сообщили в управлении.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что увеличение госпошлины, с одной стороны, будет способствовать пополнению бюджетов муниципальных образований, а с другой — не окажет отрицательного влияния на бизнес ввиду незначительной суммы в 10 тысяч рублей на фоне общих затрат на производство и монтаж конструкции.

Закон опубликован 25 мая 2026 года, поэтому в новом размере платеж начнут взимать по истечении одного месяца — с 25 июня 2026 года.

