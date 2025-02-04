Субсидиарную ответственность «Дяди Дёнера» разделили на троих

Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, которолирующих компанию ООО «Дядя Дёнер». На этом настаивал представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ».

Согласно определению суда, к субсидиарке привлекаются Антон Лыков и Галина Енина, а также ООО «Старт». Лыков на момент дефолта являлся собственником и директором компании, Галина Енина на сайтах раскрытия информации указывается как ликвидатор. По данным сервиса Контур Фокус, до октября 2023 она была учредителем компании «Старт».

При этом из списка, заявленного «ЮЛКМ», вычеркнуты Антон и Людмила Супрун, Антон Горестов, а также ИП Максим Ветров.

Также суд постановил приостановить производство в части установления размера субсидиарной ответственности, пока не будут завершены расчёты с кредиторами.

Напомним, в мае 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» о привлечении к участию в деле по обособленному спору о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в качестве соответчиков. Ответственность была предусмотрена в размере требований кредиторов, включенных в реестр требований, а также заявленных после закрытия реестра по текущим платежам, в совокупном размере 212,8 млн рублей.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал».

В марте из состава собственников компании вышел Антон Горестов. Новым владельцем части бизнеса стала Людмила Супрун.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже — по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области в июне 2023 года в отношении ООО «Дядя Дёнер» открыто конкурсное производство. В сентябре признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляла 131,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что срок конкурсного производства «Дяди Дёнера» продлен до июня 2025 года.