На тендере на реконструкцию корпуса ГНЦ «Вектор» не было конкуренции

Компания «СпецТрансСтрой» объявлена победителем аукциона на выполнение строительно-монтажных работ и реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор». Об этом говорится на сайте наукограда Кольцово. В тендерной документации на сайте госторгов эта информация пока не размещена, но отмечается, что заявку подала только одна компания, которая признана победителем.

Проектная документация, в том числе предусматривает реконструкцию четырехэтажного корпуса № 6а, возведение эстакады для трубопровода, строительство здания, размещение на объекте технологического оборудования. Площадь здания после реконструкции составит 9331,32 кв. м, площадь застройки — 2448,4 кв. м. Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен до конца 2024 года. Стоимость работ составляет 2 млрд. рублей.

Напомним, компания «СпецТрансСтрой» ведет строительство эстакады и автодороги, ведущей к установке класса MegaScience СКИФ в Кольцово, строит продолжение дороги по улице Мясниковой, которая соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева, а также выиграла тендер на строительство трамвайных путей до нового автовокзала. Кроме того, компания является подрядчиком станции метро «Спортивная».

Учредителями «СпецТрансСтрой» являются Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%). Ранее компания работала на рынке под именем ООО СК «Градопроект».

Ранее редакция сообщала, что детский реабилитационный центр в Новосибирск получил разрешение на строительство. А также о том, что началось строительство нового здания областного суда.