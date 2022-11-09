Сумма кредита по сельской ипотеке увеличена для семей до 6 млн рублей

Стандартный размер кредита по сельской ипотеке составляет 3 млн рублей. Заботясь о том, чтобы как можно больше семей могли улучшить свои жилищные условия, банк предлагает двойную сумму для покупки дома большей стоимостью.
Купить можно готовый или строящийся дом с земельным участком. Также клиенты могут направить кредит на строительство жилья с одновременным приобретением участка. Первоначальный взнос – от 10%. В счет его оплаты возможно использование материнского капитала, а также бюджетных средств. При оформлении двух кредитных договоров на сумму до 6 млн рублей совокупно минимальный первоначальный взнос вносит каждый заемщик отдельно. Срок ипотечного кредита – от 3 до 25 лет.
Уточнить подробности по программе сельской ипотеки можно по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:
Подайте заявку на ипотеку на сайте или в BL-online, и специалист вам перезвонит для уточнения деталей.
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Фото: unsplash.com
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