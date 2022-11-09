Сумма кредита по сельской ипотеке увеличена для семей до 6 млн рублей

Стандартный размер кредита по сельской ипотеке составляет 3 млн рублей. Заботясь о том, чтобы как можно больше семей могли улучшить свои жилищные условия, банк предлагает двойную сумму для покупки дома большей стоимостью.

Купить можно готовый или строящийся дом с земельным участком. Также клиенты могут направить кредит на строительство жилья с одновременным приобретением участка. Первоначальный взнос – от 10%. В счет его оплаты возможно использование материнского капитала, а также бюджетных средств. При оформлении двух кредитных договоров на сумму до 6 млн рублей совокупно минимальный первоначальный взнос вносит каждый заемщик отдельно. Срок ипотечного кредита – от 3 до 25 лет.

Уточнить подробности по программе сельской ипотеки можно по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Подайте заявку на ипотеку на сайте или в BL-online, и специалист вам перезвонит для уточнения деталей.

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