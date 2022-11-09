В областном фонде капремонта провели вторую корректировку за год

— В июне и ноябре 2022 года в Новосибирской области проведена актуализация программы капремонта. На основании этих данных в программу включены 188 домов и 45 видов работ. Исключены 26 домов, 23 из них признаны аварийными и подлежащими сносу. По 1095 домам проведена корректировка сроков выполнения работ — они сдвинуты на более поздний срок, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

— Изменения направлены на повышение финансовой устойчивости программы, обеспечение жилищных прав граждан. Продление программы выполнено без увеличения сроков капремонта внутри программы. Данная мера позволит на 9 лет увеличить период оплаты взносов в Фонд капремонта и обеспечит принцип окупаемости, — сообщил министр. — Что касается повышения тарифа, то установленный в 2014 году взнос и его недостаточное повышение может привести к невозможности исполнения всех запланированных работ по капремонту.

В итоге в областную программу капремонта сегодня включены 13496 домов и 99346 конструктивных элементов. После ноябрьской актуализации сроки программы продлили с 2043 до 2052 года.

Сейчас, по словам чиновника, программа капремонта серьезно несбалансирована. В планах 2022 года было проведение 2566 работ в 1215 домах при стоимости работ 7,17 млрд рублей. А доходная часть фонда составляет 2,8 млрд рублей. При этом задолженность плательщиков за все время действия фонда — более 1 млрд рублей. В год эта сумма прирастает на 37 млн рублей. Собираемость взносов за 10 месяцев 2022 года составляет 94,8%.

— Новая трехлетняя программа на 2023-2025 годы стоит 11,9 млрд рублей. При повышении тарифа на 24% ежегодно плюс субсидии из областного бюджета в размере 200-300 млн рублей в год мы полностью обеспечиваем необходимые средства фонду, — заявил Архипов.

— Пик несбалансированности пришелся на 2022 год. В обязательствах фонда сейчас около 7 млрд рублей при доходной части 2,8 млрд. Фонд исходит из своих финансовых возможностей при контрактовании, — пояснил министр. — Сегодня законтрактованы 3,5 млрд рублей с учетом следующего периода, так как часть работ уйдет на 2023 год. В этом году у нас будет неисполнение программы по срокам. Все законтрактованные работы в итоге будут выполнены, но не до 31 декабря.

Депутаты поинтересовались, сможет ли фонд освоить средства, которые будут поступать при повышении тарифа на капремонт.

Интерес подрядчиков к конкурсам на капремонт министр не прокомментировал, но отметил, что сейчас в регионе уже сформировался пул организаций, которые накопили опыт в проведении капитального ремонта и могут выполнять такие работы.

— На мой взгляд, даже увеличение сроков реализации программы до 2052 года вряд ли обеспечит реализацию задачи по приведению в соответствие жилых домов региона. Кроме того, индексацию мы возлагаем в основном на плечи населения, тогда так бюджет собирается субсидировать капремонт на 200-300 млн в год. Но люди богаче не становятся. Может, нам на рабочей группе рассмотреть возможность выделения большего объема субсидий из бюджета? Если мы откажемся от некоторых необоснованных решений, в том числе по концессиям, то сможем найти на это деньги, — предложил Илюхин.

Стоит отметить, что депутаты вновь особо не возражали по поводу серьезной индексации тарифов, которая ожидает новосибирцев в ближайшие 3 года. Депутат Вячеслав Илюхин пояснил, что такие протесты отдают популизмом, так как многие дома в регионе находятся в не очень хорошем состоянии.

Ранее редакция сообщала, что эксперты настаивают на пересмотре программы и подходов к капремонту в Новосибирской области.