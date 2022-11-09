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В областном фонде капремонта провели вторую корректировку за год

  • 09/11/2022, 18:30
Автор:
тариф на капремонт
Власти пытаются вырулить между доходами фонда, обязательствами по ремонту домов и задолженностью граждан.

— В июне и ноябре 2022 года в Новосибирской области проведена актуализация программы капремонта. На основании этих данных в программу включены 188 домов и 45 видов работ. Исключены 26 домов, 23 из них признаны аварийными и подлежащими сносу. По 1095 домам проведена корректировка сроков выполнения работ — они сдвинуты на более поздний срок, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

тарифы на капремонт

Региональные депутаты узнали о повышении тарифа на капремонт из СМИ

В итоге в областную программу капремонта сегодня включены 13496 домов и 99346 конструктивных элементов. После ноябрьской актуализации сроки программы продлили с 2043 до 2052 года.

— Изменения направлены на повышение финансовой устойчивости программы, обеспечение жилищных прав граждан. Продление программы выполнено без увеличения сроков капремонта внутри программы. Данная мера позволит на 9 лет увеличить период оплаты взносов в Фонд капремонта и обеспечит принцип окупаемости, — сообщил министр. — Что касается повышения тарифа, то установленный в 2014 году взнос и его недостаточное повышение может привести к невозможности исполнения всех запланированных работ по капремонту.

Сейчас, по словам чиновника, программа капремонта серьезно несбалансирована. В планах 2022 года было проведение 2566 работ в 1215 домах при стоимости работ 7,17 млрд рублей. А доходная часть фонда составляет 2,8 млрд рублей. При этом задолженность плательщиков за все время действия фонда — более 1 млрд рублей. В год эта сумма прирастает на 37 млн рублей. Собираемость взносов за 10 месяцев 2022 года составляет 94,8%.

— Новая трехлетняя программа на 2023-2025 годы стоит 11,9 млрд рублей. При повышении тарифа на 24% ежегодно плюс субсидии из областного бюджета в размере 200-300 млн рублей в год мы полностью обеспечиваем необходимые средства фонду, — заявил Архипов.

капитальный ремонт

Несмотря на рост тарифов, в некоторых регионах Сибири программа капитального ремонта домов сорвана

Депутаты поинтересовались, сможет ли фонд освоить средства, которые будут поступать при повышении тарифа на капремонт.

— Пик несбалансированности пришелся на 2022 год. В обязательствах фонда сейчас около 7 млрд рублей при доходной части 2,8 млрд. Фонд исходит из своих финансовых возможностей при контрактовании, — пояснил министр. — Сегодня законтрактованы 3,5 млрд рублей с учетом следующего периода, так как часть работ уйдет на 2023 год. В этом году у нас будет неисполнение программы по срокам. Все законтрактованные работы в итоге будут выполнены, но не до 31 декабря.

Интерес подрядчиков к конкурсам на капремонт министр не прокомментировал, но отметил, что сейчас в регионе уже сформировался пул организаций, которые накопили опыт в проведении капитального ремонта и могут выполнять такие работы.

концессия по поликлиникам

Вячеслав Илюхин потребовал отправить концессию по поликлиникам на проверку ФСБ

Стоит отметить, что депутаты вновь особо не возражали по поводу серьезной индексации тарифов, которая ожидает новосибирцев в ближайшие 3 года. Депутат Вячеслав Илюхин пояснил, что такие протесты отдают популизмом, так как многие дома в регионе находятся в не очень хорошем состоянии.

— На мой взгляд, даже увеличение сроков реализации программы до 2052 года вряд ли обеспечит реализацию задачи по приведению в соответствие жилых домов региона. Кроме того, индексацию мы возлагаем в основном на плечи населения, тогда так бюджет собирается субсидировать капремонт на 200-300 млн в год. Но люди богаче не становятся. Может, нам на рабочей группе рассмотреть возможность выделения большего объема субсидий из бюджета? Если мы откажемся от некоторых необоснованных решений, в том числе по концессиям, то сможем найти на это деньги, — предложил Илюхин.

 

Ранее редакция сообщала, что эксперты настаивают на пересмотре программы и подходов к капремонту в Новосибирской области. 

Фото pixabay.com — GermansLat

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тариф на капремонт депутат


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