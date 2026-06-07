Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков предсказал ключевую ставку к концу года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на ПМЭФ-2026, заявил, что ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации к концу 2026 года составит 10-12%.

— На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как в последние две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%», — отметил Аксаков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026.

С прошлого года Центральный банк России систематически, но аккуратно корректирует свою денежно-кредитную политику. В начале 2025 года базовая процентная ставка была на уровне 21%, а к концу года она снизилась до 16%.

В апреле 2026 года Центробанк в восьмой раз подряд уменьшил ключевую ставку до 14,5%, повторив действия, предпринятые на предыдущих четырёх заседаниях.

19 июня 2026 года запланировано следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что доллар в России обновил трехлетние минимумы.