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Власть Общество

Почти 740 тысяч новосибирцев получают жилищные субсидии

Автор: Оксана Мочалова

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Область вошла в топ регионов страны по социальным выплатам на оплату жилья и коммунальных услуг

Новосибирская область заняла девятое место в России по числу получателей жилищных субсидий, сообщили аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг», изучив итоги первого квартала 2026 года. По данным экспертов, в Новосибирской области государственную помощь на оплату жилья и коммунальных услуг получили 737 381 человек, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в первом квартале 2026 года такой мерой соцподдержки в России воспользовались почти 30,7 млн человек. Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом в столице число получателей снизилось на 2%, а в Московской области выросло на 0,1%.

Среди сибирских регионов в десятку также вошёл Красноярский край, занявший 10-е место. Показатель там вырос сразу на 6,8% по сравнению с первым кварталом 2025 года (до 735 888 человек). Омская область, Алтайский край и другие регионы Сибири в лидирующую группу не попали.

По среднемесячному размеру субсидии на одного человека Новосибирская область не попала в первую десятку. Лидером здесь стала Чеченская Республика. Из сибирских регионов в топ-10 вошёл Красноярский край, занявший шестое место. Также в десятке присутствуют Амурская и Магаданская области, Камчатский край, Ненецкий и Хабаровский края.

По общему объёму выделенных средств Новосибирская область также оказалась за пределами десятки лидеров. Первое место здесь заняла Москва, второе — Московская область, третье — Санкт-Петербург. Из сибирских регионов в десятку попал Красноярский край, расположившийся на пятой строчке с ростом 7,8% год к году.

В среднем по России размер субсидии на одного человека вырос на 13% и достиг 1312 рублей в месяц. Общий объём финансирования увеличился на 12,3% и превысил 120,8 млрд рублей. Самый заметный рост зафиксирован в Севастополе — там объём выплат взлетел почти на 906%. Снижение объёма произошло только в семи регионах, максимальное — в Ямало-Ненецком автономном округе (минус 10,2%).

Согласно сведениям Новосибирскстата за 2025 год, в регионе субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 15,4 тысячи семей. Общая сумма начисленных выплат составила 243 млн рублей, а среднемесячный размер субсидии на одну семью достиг 1316,7 рубля. Этот показатель практически совпадает со среднероссийским за первый квартал 2026 года — 1312 рублями на одного человека.

Для сравнения: в соседнем Алтайском крае среднемесячная субсидия на семью в 2025 году составила 2118,9 рубля при максимально допустимой доле расходов на ЖКУ в 18%. В Красноярском крае выплата достигала 2708,2 рубля (доля — 22%), в Омской области — 1961 рубль (доля — 22%), в Томской области — 1631,7 рубля.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, право на субсидию имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе. В регионе этот порог зависит от среднедушевого дохода семьи: при доходе до двух прожиточных минимумов максимальная доля расходов на ЖКУ составляет 16%, при доходе свыше двух прожиточных минимумов — 22%.

Ранее редакция сообщала, что в России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : субсидии соцподдержка рейтинг коммунальные услуги

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