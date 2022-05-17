Центробанк повысил порог на переводы средств за рубеж для физлиц

При этом лимит на переводы без открытия счета остается прежним: для резидентов и нерезидентов из «дружественных» стран он составляет пять тысяч долларов или эквивалент в любой другой валюте в месяц, говорится в сообщении на сайте регулятора.

— Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета, — говорится в сообщении.

Резиденты «недружественных» стран могут переводить за рубеж собственную зарплату в рублях и иностранной валюте. До сих пор им разрешалось перечислять 10 тысяч долларов в месяц через банковский счет и пять тысяч без его открытия.

Отмечается, что ограничения действуют до 30 сентября.

— До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров — разъясняет ЦБ.

Ранее президент Владимир Путин ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Резидентам разрешалось переводить 10 тысяч долларов в месяц на чужие зарубежные счета. Пополнять собственные счета запрещалось. Впоследствии ЦБ смягчил требования, разрешил осуществлять переводы на собственные счета.