Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

В Новосибирской области каждый двадцатый соискатель на рынке труда ещё не получил аттестат о среднем образовании. Местные подростки всё активнее выходят на работу, и эта тенденция уже заметно меняет структуру региональной занятости. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

В 2026 году на долю жителей в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% всех активных резюме в регионе. Речь идёт о 25,3 тысячи документов, которые молодые люди создали или обновили с начала года. Большинство из них хотят трудиться не на удалёнке, а непосредственно на территории работодателя — такой формат предпочли 94% юных соискателей.

При этом новосибирские школьники и студенты колледжей заметно обгоняют сверстников из соседних регионов по желанию найти работу. В Иркутской области и Красноярском крае насчитали по 16,7 тысячи подростковых резюме, в Кузбассе — 15,2 тысячи, в Алтайском крае — 13 тысяч, а в Омской области — 11,6 тысячи. В Томской области этот показатель составляет 7,4 тысячи резюме.

Чаще всего молодые люди пробуют себя в сфере обслуживания и на позициях начального уровня. В 11% резюме подростки указывают готовность работать официантами или бариста. Ещё 8% рассматривают вакансии упаковщика, комплектовщика или маркировщика, а 6% — разнорабочего.

Также в списке популярных направлений — менеджеры по продажам и работе с клиентами, курьеры, специалисты контактных центров, кассиры, грузчики, продавцы-консультанты, уборщики, автомойщики и администраторы. Встречаются даже заявки на позиции охранников, промоутеров, дизайнеров, художников, поваров, кондитеров, программистов и копирайтеров. Почти треть подростков (32%) не ограничиваются одной сферой и готовы рассматривать любые предложения для новичков.

— Законодательство позволяет заключать трудовой договор с 14 лет, но при условии согласия родителей или органов опеки. При этом работодателям важно помнить о защите прав несовершеннолетних, — отмечает юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

Такой интерес к трудоустройству — часть большого тренда. Новосибирские школьники и студенты всё чаще выбирают не только работу по найму. Например, по состоянию на май 2026 года в регионе насчитывалось более 90 тысяч самозанятых в возрасте до 25 лет. За три года их число выросло более чем на 160%.

