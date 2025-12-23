Рекламодателям

Уволиться под Новый год: психолог объяснил новосибирцам почему не стоит сразу выходить на новую работу

  • 23/12/2025, 20:00
Автор: Юлия Данилова
Уволиться под Новый год: психолог объяснил новосибирцам почему не стоит сразу выходить на новую работу
При этом уходить «в никуда» тоже будет ошибкой

Конец года — традиционное время больших решений. Именно в декабре многие впервые всерьёз задумываются об увольнении: «ещё год — и хватит», «с Нового года начну новую жизнь», «я здесь всё сделал». В медиапространстве появляется всё больше советов о том, как правильно увольняться. Но что на самом деле стоит за этим желанием — и как не превратить импульс в ошибку? На эти вопросы отвечает декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андронникова.

Почему идея увольнения чаще приходит в декабре

— Важно понимать: Новый год сам по себе не повод увольняться, — подчёркивает эксперт. — Но он становится психологической точкой отсчёта. Особенно если человек давно находится в напряжении и долго не решался что-то менять. Желание «начать с чистого листа» — это сигнал. Но далеко не всегда он означает, что проблема именно в работе. Часто человек хочет не смены должности, а признания, свободы, роста, чувства значимости. И если этого нет, психика ищет самый очевидный выход — уволиться.

Первый шаг — честно понять, чего вы хотите

По словам психолога, ключевая ошибка — принимать решение резко и без анализа.

— Прежде чем писать заявление, важно задать себе простой, но сложный вопрос: чего именно я хочу? Какие условия работы мне нужны? Что для меня важно сейчас — деньги, гибкость, смысл, развитие?

На этом этапе особенно полезна работа со специалистом — психологом, профориентологом, карьерным консультантом.

— Иногда уже на этом этапе становится ясно, что увольнение — не единственный и не лучший вариант.

Если увольняться — то не «в никуда»

Если решение всё же осознанное, следующий принцип — не уходить без плана.

— Даже если кажется, что «хуже уже не будет», вопрос дальнейшего трудоустройства критически важен. Сначала — понимание, куда вы идёте, потом — уход.

Эксперт советует:

  • изучить рынок вакансий;
  • соотнести свои компетенции с реальными запросами;
  • рассмотреть не только свой регион, но и другие города — если хочется «новой жизни» по-настоящему.

Увольнение — это тоже процесс, а не хлопок дверью

Ольга Андронникова подчёркивает: психологически здоровый уход — это уход с уважением.

— Важно заранее предупредить руководство, передать дела, по возможности обучить преемника. Обычно на это нужно не меньше месяца.

Такой подход:

  • снижает внутреннее напряжение;
  • сохраняет профессиональные связи;
  • позволяет закрыть этап без чувства вины и «незавершённости».

— Хорошие отношения с бывшими коллегами — это ресурс, а не слабость.

Почему нельзя сразу прыгать в новую работу

Одна из самых частых ошибок — уход «из выгорания» сразу в новый стресс.

— Если вы не дали себе времени восстановиться, риск эмоционального срыва на новом месте резко возрастает, — предупреждает психолог.

Минимум, который стоит заложить на паузу, — 10 дней.
Идеально — 21 день, классический срок полноценного восстановления.

— Организм начинает по-настоящему отдыхать только через две недели. После этого появляются силы и интерес к новому.

«Меня не возьмут»: что делать со страхом и синдромом самозванца

Даже когда человек понимает, что «пора», его часто останавливает страх:
я не найду работу, я никому не нужен, я переоценил себя.

Здесь эксперт предлагает неожиданную, но сильную технику.

— Представьте себя в 80 лет. Вы оборачиваетесь назад и смотрите на свою жизнь. Что должно было в ней произойти, чтобы вы сказали себе: я прожил её правильно?

Важно: не с точки зрения статуса или ожиданий общества — а по-настоящему для себя.

— Если вы понимаете, что для этого нужен карьерный рост, то есть всего два варианта: либо вы строите его здесь, либо идёте дальше. Если вы ничего не меняете — он точно не случится.

Главное — не «начать с понедельника», а быть готовым к реальности

Новая работа — это:

  • новый коллектив;
  • новая адаптация;
  • новые правила и маршруты;
  • новое напряжение.

— Поэтому так важно входить в этот этап с ресурсом, а не на изнеможении, — подчёркивает Андронникова.

И резюмирует:

— Когда вы отдохнули, осознали свои цели и сохранили уважение к прошлому этапу — тогда действительно можно идти вперёд. Спокойно. Уверенно. И без ощущения, что вы «сбежали».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что работодатели в Новосибирске сокращают количество «плюшек» и почти перестали повышать зарплаты. 

Фото базовое – freepik, автор: freepik, текст предоставлен пресс-службой НГПУ.

585

Рубрики : Общество Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : увольнение трудоустройство кадры


0
1

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Уволиться под Новый год: психолог объяснил новосибирцам почему не стоит сразу выходить на новую работу
23/12/25 20:00
Бизнес Общество ПроБизнес
Минздрав отреагировал на жалобы пациентов Путину о больнице в Бердске
23/12/25 19:00
Власть Общество
Названы лидеры рейтинга депутатов Госдумы от Новосибирской области
23/12/25 18:00
Власть Политика
60% сибиряков готовы «загрузить» ИИ задачей по подбору новогодних подарков
23/12/25 17:20
Финансы
«A la Russe»: трендом в новогодних украшениях в Новосибирске стала ностальгия
23/12/25 17:00
Общество
«Элтекс» анонсировал два новых проекта в Новосибирске за шесть млрд рублей
23/12/25 16:00
Бизнес Технологии
Энергетики не против заключить третью концессию в Новосибирске
23/12/25 15:00
Бизнес Власть
Жители дома с аварийной крышей из Новосибирска обратились к президенту России
23/12/25 14:30
Общество
Ключевые проекты Новосибирской области назвали эксперты
23/12/25 14:00
Бизнес Власть
Исследование: что бесит сибиряков на рабочих онлайн-встречах и в переписке
23/12/25 13:40
Технологии
Популярное
Трактор завалил снегом дом новосибирских пенсионеров и перегородил проезд
23/12/25 15:30
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новости компаний
Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками
23/12/25 12:50
Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ
22/12/25 10:43
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров
18/12/25 9:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять