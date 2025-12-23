Уволиться под Новый год: психолог объяснил новосибирцам почему не стоит сразу выходить на новую работу

Конец года — традиционное время больших решений. Именно в декабре многие впервые всерьёз задумываются об увольнении: «ещё год — и хватит», «с Нового года начну новую жизнь», «я здесь всё сделал». В медиапространстве появляется всё больше советов о том, как правильно увольняться. Но что на самом деле стоит за этим желанием — и как не превратить импульс в ошибку? На эти вопросы отвечает декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андронникова.

Почему идея увольнения чаще приходит в декабре

— Важно понимать: Новый год сам по себе не повод увольняться, — подчёркивает эксперт. — Но он становится психологической точкой отсчёта. Особенно если человек давно находится в напряжении и долго не решался что-то менять. Желание «начать с чистого листа» — это сигнал. Но далеко не всегда он означает, что проблема именно в работе. Часто человек хочет не смены должности, а признания, свободы, роста, чувства значимости. И если этого нет, психика ищет самый очевидный выход — уволиться.

Первый шаг — честно понять, чего вы хотите

По словам психолога, ключевая ошибка — принимать решение резко и без анализа.

— Прежде чем писать заявление, важно задать себе простой, но сложный вопрос: чего именно я хочу? Какие условия работы мне нужны? Что для меня важно сейчас — деньги, гибкость, смысл, развитие?

На этом этапе особенно полезна работа со специалистом — психологом, профориентологом, карьерным консультантом.

— Иногда уже на этом этапе становится ясно, что увольнение — не единственный и не лучший вариант.

Если увольняться — то не «в никуда»

Если решение всё же осознанное, следующий принцип — не уходить без плана.

— Даже если кажется, что «хуже уже не будет», вопрос дальнейшего трудоустройства критически важен. Сначала — понимание, куда вы идёте, потом — уход.

Эксперт советует:

изучить рынок вакансий;

соотнести свои компетенции с реальными запросами;

рассмотреть не только свой регион, но и другие города — если хочется «новой жизни» по-настоящему.

Увольнение — это тоже процесс, а не хлопок дверью

Ольга Андронникова подчёркивает: психологически здоровый уход — это уход с уважением.

— Важно заранее предупредить руководство, передать дела, по возможности обучить преемника. Обычно на это нужно не меньше месяца.

Такой подход:

снижает внутреннее напряжение;

сохраняет профессиональные связи;

позволяет закрыть этап без чувства вины и «незавершённости».

— Хорошие отношения с бывшими коллегами — это ресурс, а не слабость.

Почему нельзя сразу прыгать в новую работу

Одна из самых частых ошибок — уход «из выгорания» сразу в новый стресс.

— Если вы не дали себе времени восстановиться, риск эмоционального срыва на новом месте резко возрастает, — предупреждает психолог.

Минимум, который стоит заложить на паузу, — 10 дней.

Идеально — 21 день, классический срок полноценного восстановления.

— Организм начинает по-настоящему отдыхать только через две недели. После этого появляются силы и интерес к новому.

«Меня не возьмут»: что делать со страхом и синдромом самозванца

Даже когда человек понимает, что «пора», его часто останавливает страх:

я не найду работу, я никому не нужен, я переоценил себя.

Здесь эксперт предлагает неожиданную, но сильную технику.

— Представьте себя в 80 лет. Вы оборачиваетесь назад и смотрите на свою жизнь. Что должно было в ней произойти, чтобы вы сказали себе: я прожил её правильно?

Важно: не с точки зрения статуса или ожиданий общества — а по-настоящему для себя.

— Если вы понимаете, что для этого нужен карьерный рост, то есть всего два варианта: либо вы строите его здесь, либо идёте дальше. Если вы ничего не меняете — он точно не случится.

Главное — не «начать с понедельника», а быть готовым к реальности

Новая работа — это:

новый коллектив;

новая адаптация;

новые правила и маршруты;

новое напряжение.

— Поэтому так важно входить в этот этап с ресурсом, а не на изнеможении, — подчёркивает Андронникова.

И резюмирует:

— Когда вы отдохнули, осознали свои цели и сохранили уважение к прошлому этапу — тогда действительно можно идти вперёд. Спокойно. Уверенно. И без ощущения, что вы «сбежали».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что работодатели в Новосибирске сокращают количество «плюшек» и почти перестали повышать зарплаты.