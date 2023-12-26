Торжественные регистрации брака в Ленинском ЗАГСе отменяются

Торжественные регистрации брака на улице Троллейной в Новосибирске отменяются — Ленинский ЗАГС переезжает на новое место. С 9 января 2024 года все официальные мероприятия будут проходить на проспекте Маркса, 15. Об этом журналистам Om1.ru сообщили сотрудники управления.

— Останется только кабинетная регистрация, не торжественная на проспекте Карла Маркса, 15. Присутствовать разрешается только брачующимся, без гостей, — отметили в ЗАГС Ленинского района.

Работники управления пояснили, что что переезд связан с тем, что здание на улице Троллейной будет проходить экспертизу. После проверки станет понятно, будет ли в здании сделан ремонт или самый красивый в городе ЗАГС придётся сносить.

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