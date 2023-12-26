МФО стоит продолжать работу по увеличению объема выдачи онлайн-займов

— В 2024 году большинству МФО снова придется трансформироваться под новые обстоятельства. Нужно будет разработать стратегии по улучшению качества услуг и повышению уровня доверия клиентов для укрепления своей репутации и повышения конкурентоспособности.

Стоит продолжать работу по увеличению объема выдачи онлайн-займов. Ожидается, что благодаря диджитализации экономики охват интернет-пользователей в ближайшие годы увеличится за счет подключения ранее недоступных слоев населения: жителей дальних регионов, которые не имели доступа к интернету, а также старшего поколения.

Фото предоставлено пресс-службой компании