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МФО стоит продолжать работу по увеличению объема выдачи онлайн-займов

  • 26/12/2023, 10:47

Елена Клецова, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ, кандидат экономических наук:

МФО стоит продолжать работу по увеличению объема выдачи онлайн-займов— В 2024 году большинству МФО снова придется трансформироваться под новые обстоятельства. Нужно будет разработать стратегии по улучшению качества услуг и повышению уровня доверия клиентов для укрепления своей репутации и повышения конкурентоспособности.

Стоит продолжать работу по увеличению объема выдачи онлайн-займов. Ожидается, что благодаря диджитализации экономики охват интернет-пользователей в ближайшие годы увеличится за счет подключения ранее недоступных слоев населения: жителей дальних регионов, которые не имели доступа к интернету, а также старшего поколения.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Цифра брокер СРО МиР рынок микрофинансирования НГУЭУ МФК Займер МКК «Академическая» Елена Клецова ВебЗайм


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