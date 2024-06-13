Транспортный департамент мэрии Новосибирска привлекут к административной ответственности

УФАС Новосибирской области возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении департамента транспорта мэрии Новосибирска. В УФАС подчеркнули, что муниципалитет не выполнил предупреждение ведомства в отношении муниципального предприятия «Метро МиР». Рассмотрение дела назначено на 10 июля.

Напомним, УФАС выявила, что МП «Метро МиР» было наделено полномочиями органа власти и выступало в роли государственного (муниципального) заказчика торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры города, а также поддержанию их в надлежащем состоянии, при этом являясь хозяйствующим субъектом. Служба потребовала исключить совмещение описанных функций.

В конце марта стало известно, что УФАС заподозрило МП «Метро МиР» и департамент транспорта мэрии в сговоре. Эксперты УФАС отмечали, что суть вменяемого нарушения сводится к насыщению коммерческой структуры МП «МетроМиР» бюджетными средствами в виде субсидий в нарушение норм действующего законодательства.

По словам заместителя руководителя Новосибирского УФАС России Сергея Иванова, весь комплекс работ по размещению государственного (муниципального) заказа, проведению закупок, контролем за исполнением контрактов, а также приемка работ должны проводиться уполномоченными на то органами муниципалитета, а не коммерческой структурой.

— Из-за совершенных действий (бездействия) органа власти государственные (муниципальные) торги на сумму свыше 3 млрд. рублей были проведены хозяйствующим субъектом, в том числе строительство станции метро «Спортивная», — отметили в ведомстве.

По данным Seldon.Basis, выручка МП «МетроМиР» в 2023 году составила 780,9 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 4,7 млн (+93%). Учредитель — мэрия Новосибирска в лице департамента транспорта.

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

В список муниципальных компаний, подлежащих акционированию МП «Метро МиР» не попало. В мае на сайте муниципалитета появился документ о создании МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Предполагается, что он заменит «Метро МиР».

На этой неделе мэр Новосибирска назначил нового руководителя департамента транспорта Новосибирска Иосифа Кодалаева.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска предоставит субсидию муниципальному предприятию «Метро МиР» на восстановление платежеспособности.