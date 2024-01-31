Симбиоз рыночной экономики и госплана пытаются создать в России

В январе Михаил Мишустин утвердил стратегию развития авиационной промышленности до 2030 года. Как сообщило правительство, в отрасли работа будет выстраиваться по методам государственного планирования. Ряд федеральных СМИ назвали это решение концом либерализма и началом возвращения госплана. В январе также стало известно, что правительство России приступило к работе над новым национальным проектом «Транспорт». Федеральные СМИ, со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщали, что это впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране.

Редакция Infopro54 обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать, насколько сейчас возможно возвращение к госпланированию экономики и нужно ли это государство и бизнесу.

Словесная эквилибристика

Руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Эдуард Коложвари отмечает, что декларации об использовании методов государственного планирования отнюдь не означают, что этот метод вновь заработал в России.

— В авиационной и других стратегиях планирование исходит из оценок факторов деятельности: разрабатываются сценарии, выбирается приоритет. Это чисто рыночные методы прогнозирования. При государственном планировании совершенно по-другому происходит распределение основных фондов, — рассуждает эксперт. — Возможно, оборонные объекты сегодня могут планироваться на такой основе, но тогда по ним должно быть 100%-ное государственное финансирование и собственность. Так что я не вижу никаких признаков движения страны к плановой экономике.

Он подчеркнул, что в РФ есть большой сектор, который находится под контролем государства, более половины рабочих мест в экономике РФ сегодня создаются государством и подконтрольными ему структурами, но госпланирования в том виде, как оно было в СССР, нет.

— Я открыл и прочитал стратегию развития авиационной промышленности. Государство в очередной раз пытается задавать плановые показатели: объемы, штуки и метры по отраслям и индустриям, но не имеет рычагов к их исполнению. Кто будет оплачивать производство тех самолетов, которые прописаны в стратегии? Кто будет платить за создание аэропортов? У государства нет для этого ресурсов, — говорит Эдуард Коложвари. — Плановая экономика так не работает. То, что мы видим сейчас, это прогноз.

При этом собеседник Infopro54 отмечает, что в России есть закон о стратегическом планировании (172-ФЗ), более-менее разрабатываются отраслевые стратегии, но цельной модели развития регионов, макрорегионов, страны до 2030, 2050 года и т.д. до сих пор нет.

— То мы пять городов в Сибири строим, то сотни самолетов выпускаем, а на какие деньги? Так что упоминание госпланирования — это словесная эквилибристика, не более, — подчеркивает он.

Рынок не отрегулирует

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко уверен, что без госпланирования такая отрасль, как промышленность развиваться не может. Чем отрасль более инерционна, тем больше в ней должен присутствовать госплан.

— Самый простой пример — энергетика. Любой проект, связанный с развитием генерации, очень долгосрочный и охватывает десятки лет. Развивая энергетику, мы должны понимать, как будет развиваться страна, где будут находиться основные потребители тепло- и электроэнергии, как будет обеспечиваться сбалансированность их потребления, — комментирует он. — Сейчас очень много идет разговоров о переходе на электротранспорт. Но готовы ли к этому электросети? Нет! Ни по генерации, ни по передаче, ни по сохранению энергии. Так что, на мой взгляд, это все в итоге останется прожектом. Хотите переходить на другой вид транспорта — нужно менять систему генерации.

— 2023 год показал, что необходимо четкое планирование в сельском хозяйстве. Необходимо понимать, сколько и каких продуктов мы будем потреблять, чтобы не получилось как с дефицитом яйца и куриного мяса от местных птицефабрик. Без планового развития экономики работать невозможно, — уверен Андрей Степаненко. — Мой опыт подтверждает, что ссылаться на рынок, который «все отрегулирует» — бессмысленно. Не отрегулирует! В Новосибирске в этом году мы столкнулись с массовыми авариями на теплосетях. Это следствие отсутствия планово-предупредительного ремонта и сервисного обслуживания. Планы такие есть, но жизнь показывает, что они не соответствуют реальной ситуации.

То же самое, по его словам, касается развития логистики, строительства портов, железной дороги — все требует долгосрочного планирования, которое должно опираться на показатели добывающей и перерабатывающей отрасли, на прогнозы по развитию сферы машиностроения. В части переработки отходов вообще нужно создавать с нуля новую отрасль промышленности, а для этого требуется четкое управление и стратегия развития отрасли.

Валерий Крюков, доктор экономических наук, профессор и академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, считает, что развитие производств более высоких переделов — таких как машиностроение, например, или малотоннажная химия — требует согласованных во времени и в пространстве усилий значительного числа участников. По его словам, достичь этого можно только при координирующей роли государства и наличии определенной благоприятной регуляторной среды (не путать с централизованным планированием на основе распределения ограниченных ресурсов!). Об этом ученый рассказывал в материале, опубликованном в ноябре 2022 года в журнале «Эксперт». Статья была подготовлена по итогам дискуссии на Академическом стратегическом форуме «Азиатская Россия — пространство прорывного развития», проведенном ИЭОПП СО РАН 13-14 октября 2022 года.

Риски для бизнеса

Судя по комментариям представителей бизнес-сообщества, с которыми общался корреспондент Infopro54 при подготовке текста, бизнес довольно настороженно относится к госпланированию Как поясняет Андрей Степаненко, госпланирование связано с развитием больших проектов и их финансированием.

Он не исключает, что в такой ситуации, при увеличении роли госпланирования в экономике, малый бизнес могут просто вытеснить с рынка.

— При этом существующая система закупа в крупных компаниях стала тяжелой и неповоротливой, а значит, не позволяет оперативно принимать решения. Чтобы отрасли развивались, нужно, чтобы точки принятия решений и ответственности были в одном месте, — уверен собеседник Infopro54.

Напомним, в январе на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отмечал, что 10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам.

— При этом нужно отдавать себе отчет в том, что при всей помощи государства и экономики главное — это помощь в размещении заказов и контрактов, что мы видим по нацпроектам. Но даже уровень такого влияния может быть строго определенным. В противном случае у нас вырастет беспомощная экономика, которая самостоятельно ничего не может сделать, и, наверное, она никому будет не нужна, — рассуждает Лев Решетников. — Для реализации проектов необходимы сильные предприятия, работающие в рынке. Я думаю, что нужно время для адаптации, чтобы бизнес поверил в спрос, в том числе в тот, что создает государство за счет реализации нацпроектов. Тогда начнется формирование нормальных качественных команд, которые будут работать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Пока чаще всего получается, что команда собирается под какой-то проект, берет контракт, с которым рассчитывает «разобраться по ходу дела», кое-как его исполняет и разбегается.

По его оценке, каркас качественных компаний в регионе должен сформироваться к 2030 году. В первую очередь речь идет о компаниях строительного комплекса, которые будут строить не только хорошее жилье, но и выполнять обязательства по созданию объектов социальной инфраструктуры.

Нельзя противопоставлять планирование и рыночную экономику

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, экс-мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, напоминает, что необходимость масштабного импортозамещения, создания промышленной независимости по базовым видам продукции требует системных усилий государственных органов и широкого применения методов государственного планирования и стимулирования.

— Для производства летательных аппаратов требуется обновить и создать огромное количество новых производств для выпуска тысяч деталей и комплектующих, которые невозможно произвести только за счет рыночных регуляторов и стимулов. Эта работа требует системного программно-целевого планового подхода к созданию производства, — комментирует эксперт. — Эти же принципы и подходы, на мой взгляд, необходимы для всех масштабных программ развития науки и промышленности. Для космической отрасли, производства электронной и компьютерной техники, технологий переработки и обогащения важнейших видов природных ресурсов (углеводородов, редких металлов и т.д.). Эти принципы необходимо применять и к организации научных исследований, разработок по самым современным направлениям науки.

При этом Виктор Толоконский предупреждает, что такой подход требует не только внедрения элементов планирования и согласования действий различных производственных единиц, но и обновления юридического статуса многих государственных организаций и предприятий, укрепления их возможности реализовывать те плановые задачи, которые формируют органы власти и управления.

Параллельно необходимо совершенствовать рыночные стимулы развития экономики, предоставлять частному инвестору и бизнесу качественные и долгосрочные прогнозы развития всей экономики и спроса на ту или иную продукцию. Необходимо добиваться гораздо больше эффективности и доступности для частного инвестора и бизнеса кредитных ресурсов, мер налогового стимулирования.

Импортозамещение в 2024 году было условием выживания для Новосибирска и страны в целом космос, производство военной техники, авиация. Есть сферы чисто рыночные — это потребительский рынок, производство товаров народного потребления. Однако я твердо уверен, что все новое, что дает наука и технологии, предполагает сочетание госпланирования и создание условий для максимального развития рыночной инициативы.

Он напоминает, что даже в космической отрасли сегодня занято большое количество частных структур, но для полноценного развития и масштабирования производства бизнес должен быть уверен в долгосрочном спросе, понимать, кому он будет поставлять продукцию, получать налоговые льготы, льготные кредиты.

— Это то, что в экономической науке часто называется постиндустриальным обществом. Это сочетание организующего элемента: прогноза, гарантий и плановых ориентиров, а также частной инициативы, интереса и мотивации, — говорит Виктор Толоконский.

Валерий Крюков в статье, опубликованной в журнале «Эксперт», еще в прошлом году предупреждал, что необходимо «принимать комплексные меры по усилению стимулов к инвестированию на основе активизации фискальной инвестиционной политики, монетарного смягчения в сочетании с институциональными мерами поддержки инвестиций в импульсные проекты, направленные на достижение синергии потенциала и возможностей различных территорий страны».

На этапе запуска предлагаемого подхода ведущая роль принадлежит государству.

В дальнейшем усилия государства должны переключаться на поддержку развития горизонтальных взаимодействий в направлении роста сложности производственно-экономических систем.

Для координации инвестиционной политики в средне- и долгосрочной перспективе необходимы институты стратегического индикативного планирования и развития.

Лев Решетников полагает, что в перспективе в Росси будет формироваться симбиоз рыночной и плановой экономики. в которой будут применяться лучшие практики обоих.

Ранее редакция рассказывала о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал план социально-экономического развития Сибири.