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Симбиоз рыночной экономики и госплана пытаются создать в России

  • 31/01/2024, 09:03
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Симбиоз рыночной экономики и госплана пытаются создать в России
Эти попытки оценивают эксперты и бизнесмены Новосибирской области.

В январе Михаил Мишустин утвердил стратегию развития авиационной промышленности до 2030 года. Как сообщило правительство, в отрасли работа будет выстраиваться по методам государственного планирования. Ряд федеральных СМИ назвали это решение концом либерализма и началом возвращения госплана. В январе также стало известно, что правительство России приступило к работе над новым национальным проектом «Транспорт». Федеральные СМИ, со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщали, что это впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране.

Редакция Infopro54 обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать, насколько сейчас возможно возвращение к госпланированию экономики и нужно ли это государство и бизнесу.

Словесная эквилибристика

Руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Эдуард Коложвари отмечает, что декларации об использовании методов государственного планирования отнюдь не означают, что этот метод вновь заработал в России.

Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ— В авиационной и других стратегиях планирование исходит из оценок факторов деятельности: разрабатываются сценарии, выбирается приоритет. Это чисто рыночные методы прогнозирования. При государственном планировании совершенно по-другому происходит распределение основных фондов, — рассуждает эксперт. — Возможно, оборонные объекты сегодня могут планироваться на такой основе, но тогда по ним должно быть 100%-ное государственное финансирование и собственность. Так что я не вижу никаких признаков движения страны к плановой экономике.

Он подчеркнул, что в РФ есть большой сектор, который находится под контролем государства, более половины рабочих мест в экономике РФ сегодня создаются государством и подконтрольными ему структурами, но госпланирования в том виде, как оно было в СССР, нет.

— Я открыл и прочитал стратегию развития авиационной промышленности. Государство в очередной раз пытается задавать плановые показатели: объемы, штуки и метры по отраслям и индустриям, но не имеет рычагов к их исполнению. Кто будет оплачивать производство тех самолетов, которые прописаны в стратегии? Кто будет платить за создание аэропортов? У государства нет для этого ресурсов, — говорит Эдуард Коложвари. — Плановая экономика так не работает. То, что мы видим сейчас, это прогноз.

При этом собеседник Infopro54 отмечает, что в России есть закон о стратегическом планировании (172-ФЗ), более-менее разрабатываются отраслевые стратегии, но цельной модели развития регионов, макрорегионов, страны до 2030, 2050 года и т.д. до сих пор нет.

— То мы пять городов в Сибири строим, то сотни самолетов выпускаем, а на какие деньги? Так что упоминание госпланирования — это словесная эквилибристика, не более, — подчеркивает он.

Рынок не отрегулирует

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко уверен, что без госпланирования такая отрасль, как промышленность развиваться не может. Чем отрасль более инерционна, тем больше в ней должен присутствовать госплан.

Андрей Степаненко, инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт»— Самый простой пример —  энергетика. Любой проект, связанный с развитием генерации, очень долгосрочный и охватывает десятки лет. Развивая энергетику, мы должны понимать, как будет развиваться страна, где будут находиться основные потребители тепло- и электроэнергии, как будет обеспечиваться сбалансированность их потребления, — комментирует он. — Сейчас очень много идет разговоров о переходе на электротранспорт. Но готовы ли к этому электросети? Нет! Ни по генерации, ни по передаче, ни по сохранению энергии. Так что, на мой взгляд, это все в итоге останется прожектом. Хотите переходить на другой вид транспорта — нужно менять систему генерации.

Около 2300 зарядных станций для электромобилей необходимы Новосибирску

Около 2300 зарядных станций для электромобилей необходимы Новосибирску

То же самое, по его словам, касается развития логистики, строительства портов, железной дороги — все требует долгосрочного планирования, которое должно опираться на показатели добывающей и перерабатывающей отрасли, на прогнозы по развитию сферы машиностроения. В части переработки отходов вообще нужно создавать с нуля новую отрасль промышленности, а для этого требуется четкое управление и стратегия развития отрасли.

— 2023 год показал, что необходимо четкое планирование в сельском хозяйстве. Необходимо понимать, сколько и каких продуктов мы будем потреблять, чтобы не получилось как с дефицитом яйца и куриного мяса от местных птицефабрик. Без планового развития экономики работать невозможно, — уверен Андрей Степаненко. — Мой опыт подтверждает, что ссылаться на рынок, который «все отрегулирует» — бессмысленно. Не отрегулирует! В Новосибирске в этом году мы столкнулись с массовыми авариями на теплосетях.   Это следствие отсутствия планово-предупредительного ремонта и сервисного обслуживания. Планы такие есть, но жизнь показывает, что они не соответствуют реальной ситуации.

Валерий Крюков, доктор экономических наук, профессор и академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАНВалерий Крюков, доктор экономических наук, профессор и академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, считает, что развитие производств более высоких переделов — таких как машиностроение, например, или малотоннажная химия — требует согласованных во времени и в пространстве усилий значительного числа участников. По его словам, достичь этого можно только при координирующей роли государства и наличии определенной благоприятной регуляторной среды (не путать с централизованным планированием на основе распределения ограниченных ресурсов!). Об этом ученый рассказывал в материале, опубликованном в ноябре 2022 года в журнале «Эксперт». Статья была подготовлена по итогам дискуссии на Академическом стратегическом форуме «Азиатская Россия — пространство прорывного развития», проведенном ИЭОПП СО РАН 13-14 октября 2022 года.

Риски для бизнеса

Судя по комментариям представителей бизнес-сообщества, с которыми общался корреспондент Infopro54 при подготовке текста, бизнес довольно настороженно относится к госпланированию  Как поясняет Андрей Степаненко, госпланирование связано с развитием больших проектов и их финансированием.

10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам в Новосибирской области

10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам в Новосибирской области

— Госкомпании не очень доброжелательно относятся к субподрядчикам от малого и среднего бизнеса. Впрочем, большинство компаний малого и среднего бизнеса и сами не готовы давать продукцию в том качестве, которое необходимо большим компаниям, — комментирует эксперт.

Он не исключает, что в такой ситуации, при увеличении роли госпланирования в экономике, малый бизнес могут просто вытеснить с рынка.

— При этом существующая система закупа в крупных компаниях стала тяжелой и неповоротливой, а значит, не позволяет оперативно принимать решения. Чтобы отрасли развивались, нужно, чтобы точки принятия решений и ответственности были в одном месте, — уверен собеседник Infopro54.

Напомним, в январе на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отмечал, что 10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам.

Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области— При этом нужно отдавать себе отчет в том, что при всей помощи государства и экономики главное — это помощь в размещении заказов и контрактов, что мы видим по нацпроектам. Но даже уровень такого влияния может быть строго определенным. В противном случае у нас вырастет беспомощная экономика, которая самостоятельно ничего не может сделать, и, наверное, она никому будет не нужна, — рассуждает Лев Решетников. — Для реализации проектов необходимы сильные предприятия, работающие в рынке. Я думаю, что нужно время для адаптации, чтобы бизнес поверил в спрос, в том числе в тот, что создает государство за счет реализации нацпроектов. Тогда начнется формирование нормальных качественных команд, которые будут работать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Пока чаще всего получается, что команда собирается под какой-то проект, берет контракт, с которым рассчитывает «разобраться по ходу дела», кое-как его исполняет и разбегается.

По его оценке, каркас качественных компаний в регионе должен сформироваться к 2030 году. В первую очередь речь идет о компаниях строительного комплекса, которые будут строить не только хорошее жилье, но и выполнять обязательства по созданию объектов социальной инфраструктуры.

Нельзя противопоставлять планирование и рыночную экономику

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, экс-мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, напоминает, что необходимость масштабного импортозамещения, создания промышленной независимости по базовым видам продукции требует системных усилий государственных органов и широкого применения методов государственного планирования и стимулирования.

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления— Для производства летательных аппаратов требуется обновить и создать огромное количество новых производств для выпуска тысяч деталей и комплектующих, которые невозможно произвести только за счет рыночных регуляторов и стимулов. Эта работа требует системного программно-целевого планового подхода к созданию производства, — комментирует эксперт. — Эти же принципы и подходы, на мой взгляд, необходимы для всех масштабных программ развития науки и промышленности. Для космической отрасли, производства электронной и компьютерной техники, технологий переработки и обогащения важнейших видов природных ресурсов (углеводородов, редких металлов и т.д.). Эти принципы необходимо применять и к организации научных исследований, разработок по самым современным направлениям науки.

При этом Виктор Толоконский предупреждает, что такой подход требует не только внедрения элементов планирования и согласования действий различных производственных единиц, но и обновления юридического статуса многих государственных организаций и предприятий, укрепления их возможности реализовывать те плановые задачи, которые формируют органы власти и управления.

Параллельно необходимо совершенствовать рыночные стимулы развития экономики, предоставлять частному инвестору и бизнесу качественные и долгосрочные прогнозы развития всей экономики и спроса на ту или иную продукцию. Необходимо добиваться гораздо больше эффективности и доступности для частного инвестора и бизнеса кредитных ресурсов, мер налогового стимулирования.

Импортозамещение в 2024 году было условием выживания для Новосибирска и страны в целом

Импортозамещение в 2024 году было условием выживания для Новосибирска и страны в целом

— В целом хочу сказать, что нельзя противопоставлять планирование и рыночную экономику. Эти системы должны органично и эффективно дополнять друг друга. Вся современная экономика — это сочетание прогнозирования, планирования госрегулирования, поддержки и рыночных регуляторов, — рассуждает Толоконский. — Есть сферы, где госпланирование и сегодня доминирует — это космос,  производство военной техники, авиация. Есть сферы чисто рыночные — это потребительский рынок, производство товаров народного потребления. Однако я твердо уверен, что все новое, что дает наука и технологии, предполагает сочетание госпланирования и создание условий для максимального развития рыночной инициативы.

Он напоминает, что даже в космической отрасли сегодня занято большое количество частных структур, но для полноценного развития и масштабирования производства бизнес должен быть уверен в долгосрочном спросе, понимать, кому он будет поставлять продукцию, получать налоговые льготы, льготные кредиты.

— Это то, что в экономической науке часто называется постиндустриальным обществом. Это сочетание организующего элемента: прогноза, гарантий и плановых ориентиров, а также частной инициативы, интереса и мотивации, — говорит Виктор Толоконский.

Валерий Крюков в статье, опубликованной в журнале «Эксперт», еще в прошлом году предупреждал, что необходимо «принимать комплексные меры по усилению стимулов к инвестированию на основе активизации фискальной инвестиционной политики, монетарного смягчения в сочетании с институциональными мерами поддержки инвестиций в импульсные проекты, направленные на достижение синергии потенциала и возможностей различных территорий страны».

  • На этапе запуска предлагаемого подхода ведущая роль принадлежит государству.
  • В дальнейшем усилия государства должны переключаться на поддержку развития горизонтальных взаимодействий в направлении роста сложности производственно-экономических систем.
  • Для координации инвестиционной политики в средне- и долгосрочной перспективе необходимы институты стратегического индикативного планирования и развития.

Итоги года в промышленности: рост экономики совпал с ростом производства в Новосибирской области

Итоги года в промышленности: рост экономики совпал с ростом производства в Новосибирской области

— Нам представляется целесообразным создание государственного генерального агентства развития, функцией которого была бы разработка целевых индикативных планов. Кроме того, мы считаем важным создание специализированного агентства для координации реализации импульсных проектов, а также экспертного научно-производственного института с участием представителей науки, высшего образования, производственно-технологической сферы, — отмечал Крюков. — При этом как агентство, так и экспертный институт должны быть представлены на региональном уровне. Наш анализ показывает, что даже крупные инвестиционные проекты без формирования системы горизонтальных связей на местах и без целенаправленной политики научно-технического регулирования обеспечивают социально-экономический эффект, который ощущается на макроэкономическом уровне и в то же время весьма мало заметен в регионах расположения отдельных звеньев цепочек создания стоимости.

Лев Решетников полагает, что в перспективе в Росси будет формироваться симбиоз рыночной и плановой экономики. в которой будут применяться лучшие практики обоих.

Ранее редакция рассказывала о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал план социально-экономического развития Сибири. 

Фото базовое: freepik, экспертов – предоставлено экспертами.

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Рубрики : Власть Бизнес Рынки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рыночная экономика Госпланирование


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