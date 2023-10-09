Трех мошенников, похитивших у банков свыше 7 млн рублей, будут судить в Новосибирске

Трех мошенников, которые похищали деньги у крупных банков, поймали в Новосибирске. Общий ущерб свыше 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

— Преступная группа состояла из троих граждан под руководством бывшей банковской служащей Уфы. В период с апреля по декабрь 2022 года мошенники организовали схему хищения денежных средств ряда крупных банков Новосибирска с использованием электронных платежных инструментов. Общий ущерб от совершенных ими фиктивных финансовых операций составил свыше 7 млн рублей, — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В данный момент идет установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности указанных граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что рассмотрение уголовного дела о мошенничестве с кредитами началось в Новосибирске.