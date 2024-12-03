Экс-депутат новосибирского Заксобрания Зозуля получил девять лет строгого режима

Бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля приговорен к 9 годам строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы суда.

По версии следствия, фигуранты, вступив в преступный сговор, организовали схему получения откатов. Незаконные вознаграждения им поступали от поставщиков компонентов для производства взрывчатки, а также компаний, которые приобретали продукцию по завышенным ценам. По предварительным расчетам правоохранителей, общая сумма полученных откатов составляет порядка 33 миллионов рублей.

В Законодательном собрании Новосибирской области Юрий Зозуля занимал должность зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. В январе 2019 года он подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента Новосибирской области в связи с личными обстоятельствами — переменой места работы и жительства. Он пояснял, что был назначен на должность гендиректора холдинга по производству спецхимии — АО «Спецхимия» (входит в корпорацию «Ростех») и ему не хватало времени на работу на округе. До этого Юрий Зозуля руководил представительством «Ростеха» в Новосибирской области.

В сентябре 2022 года бывший парламентарий был задержан в Москве по обвинению в преступном сговоре и получении откатов. Вместе с ним по делу проходил топ-менеджер ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (является крупнейшим в России производителем гексогена и октагена) Юрий Шумской и его первый заместитель Олег Корпатенков. Они приговорены к 8 и 5 годах в колонии строгого режима. Дополнительных наказаний осужденным назначать не стали, а гражданский иск прокуратуры к ним суд рассматривать не стал.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский депутат попался на майнинге криптовалюты. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.