Мэрия Новосибирска рассказала, где в городе можно найти общественные туалеты

В Новосибирске на территориях парков и скверов в постоянном режиме работает 26 общественных туалетов, из которых 24 бесплатные. Платные туалеты установлены в «Березовой роще» и на Михайловской набережной.

Посещение платного туалета в городе стоит 50 рублей, а для детей от 6 до 14 лет предусмотрен льготный тариф в 24 рубля. Бесплатно услугами могут пользоваться дети до пяти лет, инвалиды, ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

Платные туалеты также находятся на станциях новосибирского метро: «Площадь Маркса», «Площадь Ленина» и «Красный проспект», где стоимость посещения составляет 20 рублей.

Кроме того, бесплатные общественные туалеты функционируют на территории Монумента Славы, в Нарымском сквере и сквере «13-й трамвай».

— Размещение и установка общественных туалетов на общественных территориях города Новосибирска осуществляется в соответствии с проектами комплексного благоустройства. При этом не во всех проектах предусмотрено размещение таких объектов, что обусловлено отсутствием функциональной необходимости либо технической возможности подключения к инженерным сетям, — сообщили в мэрии изданию Om1 Новосибирск.

Напомним, в прошлом году мэрия Новосибирска объявлял тендер по поиску подрядчика для установки в городе биотуалетов для безвозмездного пользования гражданами. Победитель тендера — ООО «Экосервис-Новосибирск» — обязан установить в течение 2026 года 348 биотуалетов, в том числе во время подготовки и празднования Дня Победы (45 биотуалетов), на площадка празднования Дня города (55 биотуалетов), в центре города во время проведения марафона им. Раевича (20 биотуалетов) и других мероприятиях. Кабинки должны стоять на улице в течение всего периода, пока длятся праздники.

Ранее редакция сообщала о том, что агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске.