Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» обнародовало рейтинги регионов России по стоимости автомобильного топлива, опираясь на официальную статистическую информацию.

В феврале 2026 года стоимость автомобильного бензина по стране в целом, по сравнению с январём, увеличилась на 0,6%, а по сравнению с февралём предыдущего года — на 14,1%.

В 54 регионах России зафиксировано более значительное повышение цен на бензин. В лидерах Республика Коми, где топливо подскочило сразу на 3,8%.

В десяти регионах страны зафиксировано падение цен. Особенно заметное снижение произошло в Чеченской Республике (на 3,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,2%).

Согласно данным Росстата, стоимость бензина за литр в топ-10 регионов с самыми низкими ценами распределилась следующим образом:

Курганская область — 61,02 рубля. Томская область — 61,99 рубля. Алтайский край — 62,09 рубля. Челябинская область — 62,19 рубля. Кемеровская область — 62,53 рубля. Омская область — 62,59 рубля. Новосибирская область — 62,78 рубля. Ульяновская область — 62,94 рубля. Ивановская область — 62,99 рубля. Республика Татарстан — 63,03 рубля.

Стоит отметить, что новосибирцы неоднократно возмущались отличием цен в городе, а также в соседних с ним регионах Сибири.

