Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» обнародовало рейтинги регионов России по стоимости автомобильного топлива, опираясь на официальную статистическую информацию.
В феврале 2026 года стоимость автомобильного бензина по стране в целом, по сравнению с январём, увеличилась на 0,6%, а по сравнению с февралём предыдущего года — на 14,1%.
В 54 регионах России зафиксировано более значительное повышение цен на бензин. В лидерах Республика Коми, где топливо подскочило сразу на 3,8%.
В десяти регионах страны зафиксировано падение цен. Особенно заметное снижение произошло в Чеченской Республике (на 3,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,2%).
Согласно данным Росстата, стоимость бензина за литр в топ-10 регионов с самыми низкими ценами распределилась следующим образом:
- Курганская область — 61,02 рубля.
- Томская область — 61,99 рубля.
- Алтайский край — 62,09 рубля.
- Челябинская область — 62,19 рубля.
- Кемеровская область — 62,53 рубля.
- Омская область — 62,59 рубля.
- Новосибирская область — 62,78 рубля.
- Ульяновская область — 62,94 рубля.
- Ивановская область — 62,99 рубля.
- Республика Татарстан — 63,03 рубля.
Стоит отметить, что новосибирцы неоднократно возмущались отличием цен в городе, а также в соседних с ним регионах Сибири.
Ранее редакция сообщала о том, что все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске.