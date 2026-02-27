Эксперты назвали стоимость букета цветов на 8 марта в Новосибирске

Накануне 8 марта традиционно растет интерес к цветам. 2ГИС изучил, сколько цветочных магазинов есть в городах-миллионниках, когда люди начинают искать цветы к празднику и какова средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз.

По данным 2ГИС, в феврале 2026 года в городах-миллионниках работает более 14 тысяч цветочных магазинов. Самые крупные сети находятся в Москве (4346 магазинов), Санкт-Петербурге (2166) и Краснодаре (846). В Новосибирске их 684.

Эксперты проанализировали, как россияне искали цветы за последние шесть лет — с января 2020 года по декабрь 2025 года. Наибольший рост запросов зафиксирован перед Международным женским днем, Днем матери и Днем святого Валентина.

Перед 8 Марта поиск цветов увеличивается в среднем на 160%, в день праздника — в 9 раз, а в последний рабочий день перед выходными — в 4,2 раза. Запросы растут за 9–10 дней до праздника и продолжаются несколько дней после. Для других праздников пик запросов — 2–3 дня до даты.

Средняя стоимость букета по стране составляет 2220 рублей. Самые дешевые розы в Уфе (1771 рубль), Воронеже (1814 рублей) и Екатеринбурге (1863 рубля), самые дорогие — в Перми (2722 рубля). В Новосибирске за цветы придется отдать около 2520 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта.