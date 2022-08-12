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Экономист допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители

  • 12/08/2022, 09:54
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Экономист допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители
Эксперты прогнозируют, что рубль недолго сможет продержаться на нынешнем уровне.

Как сообщает ГЛАС.ru, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что российская валюта не реагирует на сегодняшние цены на нефть, которые достигли полугодового минимума, только из-за того, что рубль имеет крепкую поддержку со стороны торгового дисбаланса, а компании получают хорошую выручку. Но в случае рецессии все может измениться.

— В то же время спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года, — отметил он.

Специалист добавил, что энергоносители, в первую очередь нефть и газ, защищают рубль от рисков санкций и роста геополитической напряженности. Если цены на топливо продолжат падать, то национальная валюта может ослабнуть. При возникновении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос упадет, что приведет доллар к показателям в 80 рублей и выше.

 

 

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что определенно стоит ждать дальнейшего снижения рубля.

Фото: pixabay.com — StockSnap

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : энергоносители фондовый рынок курс рубля кризис


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