Новогодние каникулы 2022 продлят до февраля?

На самом деле источником сообщения является сатирическое издание panorama.pub, которое предупреждает читателя, что «все без исключения приведенные на сайте материалы являются сатирой и выдумкой».

Тем не менее сообщение это вызвало ажиотаж, и россияне начали рассылать его друг другу, не всегда осознавая, что это фельетон, а не основанная на фактах новостная заметка. Не все обратили внимание и на то, что в качестве основания якобы вводимой меры наряду с пандемией коронавируса в тексте сатирического сообщения нарочито приводится, к примеру, факт «тяжелых климатических условий». Будто январь 2022-го сулит нам какой-то особенный климат.

Между тем на сегодняшний день официальной информации о планах правительства России по продлению новогодних каникул в январе нет.

Как отдыхаем в 2022 году?

Согласно данным производственного календаря на 2022 год, в январе россияне будут отдыхать 15 дней. Рабочих дней будет всего 16. Новогодние каникулы 2022 года продлятся до 9 января.

Всего в 2022 году будет 118 выходных дней, включая праздники.

Напомним, в 2021 году последний день года – 31 декабря – будет официально нерабочим. На него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.