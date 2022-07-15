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Основателей «Ангиолайна» убедительно попросили восстановить производство

  • 15/07/2022, 11:53
новости Новосибирска
Впрочем, предприниматели не исключают, что это решение может быть временным. Корпоративный конфликт никуда не делся.

Создатели компании «Ангиолайн» по настоянию госорганов возобновили производство стентов и иной медицинской продукции, сообщило Информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».  Надолго ли — зависит от рассмотрения кассационной жалобы на решение, которым они были исключены из АО, отмечает директор агентства, эксперт Андрей Кузнецов. Счёт нуждающихся в стентировании в России ежегодно идѐт на сотни тысяч, а в нынешнем году врачи отмечают рост числа больных-сердечников. Перспектива лишиться собственного производства стентов обеспокоила некоторых высокопоставленных чиновников.

— Нас убедительно попросили восстановить производство на «Ангиолайне». Управленческих препятствий сейчас как бы нет, пока налоговая не согласовала назначение Натальи Лебедевой (Миноритарный акционер, выиграла суд у основателей. — Ред.), — пояснил Андрею Кузнецову один из собственников и основателей компании Алексей Французов. — Мы решили пойти навстречу, убедили часть сотрудников вернуться на производство. Но это может быть временное решение.

По мнению Кузнецова, восстановление производства на «Ангиолайне» не похоже на часть бизнес-процесса. Это реакция на запрос госорганов, заинтересованных в сохранении курса на импортозамещение. Если чиновники на том и успокоятся, решив, что ситуация нормализовалась сама собой, в скором будущем может случиться новый неприятный сюрприз с более масштабными последствиями. Отказ кассационной инстанции в жалобе на исключение из числа акционеров, скорее всего, лишит налоговую аргументов не согласовывать назначение Лебедевой директором. А это, как показал июнь, будет однозначным сигналом сворачивать производство в «Ангиолайне».

новости Новосибирска

В Новосибирске закрылось инновационное предприятие, выпускающее стенты для сердечников

Напомним, работа предприятия была остановлена в начале июня. В конце месяца создатели новосибирской инновационной компании обратились к президенту РФ Владимиру Путину. В письме они также сообщили, что не смогли найти поддержку у региональных и отраслевых чиновников.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 новосибирские предприниматели недоумевали почему в корпоративный конфликт на предприятии, которое производит жизненно-важную медицинскую продукцию, не вмешивается государство. Собеседники редакции не исключали, что в нынешней ситуации импортозамещающее производство вполне можно было взять под контроль государства, чтобы сохранить выпуск продукции и рабочие места.

 

Ранее редакция сообщала, что власти готовят почву для вмешательства в работу системообразующих предприятий. В конце июня в интернете появилась информация о продаже заводоуправления новосибирского предприятия, внесенного в федеральный список системообразующих. 

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Промышленность Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд производство инновации бизнес


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