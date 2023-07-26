Участие в спецоперации стало основанием для освобождения от наказания за уголовное преступление

Верховный суд РФ освободил от наказания ефрейтора Владислава Устинова, которого весной минувшего года Хабаровский гарнизонный суд признал виновным в ДТП со смертельным исходом (погибли два человека), пишет «Ъ». При этом решение суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

По сведениям издания, решение по делу Устинова приняли буквально через несколько дней после вступления в силу закона, который освобождает участников СВО от уголовной ответственности за нетяжкие преступления.

Однако Верховный суд принял такое решение не только по этой причине, но и потому, что с момента ДТП прошло более полутора лет, а сегодня осужденный находится на спецоперации и для общества не представляет никакой опасности.

По словам адвоката Устинова Сергея Бизюкина, суды теперь смогут чаще использовать участие фигурантов уголовных дел в спецоперации как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора.

Ранее редакция сообщала, что участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения.