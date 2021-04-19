В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир» зарегистрировали экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

В сообщении говорится, что для проведения теста нужна капля крови пациента. Результат будет известен через 15 минут, его достоверность составляет 96%. Реагенты тест-системы «отвалидированы» под вакцины, в первую очередь – под «Спутник V».

Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал, что пациенты смогут делать тест самостоятельно. Тест можно делать до вакцинации и после нее, чтобы следить за появлением иммунитета к коронавирусу. Также тест определяет антитела, которые образуются после заражения коронавирусом.