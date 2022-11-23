В Красноярском крае планируют строить малые атомные электростанции

Власти Красноярского края совместно с госкорпорацией «Росатом» рассматривают возможность размещения на северных территориях региона малых атомных электростанций (АЭС). Об этом на Сибирском энергетическом форуме в среду сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.

— Мы вышли на взаимодействие с «Росатомом» и это актуально, особенно для Арктической зоны, потому что представляется, что именно реализация таких проектов даст мощный старт и толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками, — отметил Ананьев.

— На сегодняшний день уже получено положительное заключение экологической экспертизы, идет процесс проектирования. В начале следующего года мы ожидаем получения лицензии на размещение атомной станции и рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в 2028 году, — сказал Комаров во вторник на пленарном заседании.

Ранее сообщалось, что «Росатом» планирует в начале 2023 года получить лицензию на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности (АСММ), которая будет строиться в Якутии. Об этом говорил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на пленарном заседании международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.

Технические решения, лежащие в основе этой АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200, «Росатом» планирует тиражировать внутри России и предлагать зарубежным заказчикам.

РИТМ-200 — российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в ОКБМ имени И. И. Африкантова. Предназначен для установки на атомных ледоколах и перспективных плавучих атомных электростанциях производства «ЗиО-Подольск».

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