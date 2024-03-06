Прошли торги по двум участкам в Нижней зоне Академгородка

Сегодня мэрия Новосибирска провела торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по двум земельным участкам в Академгородке: в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова в Советском районе площадью 41053 кв.м и в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе площадью 36402 кв.м.

Стартовая цена первого лота составляла 104 млн рублей. К участию в аукционе были допущены ООО «СЗ «Проект-С-64», ООО «СЗ РНГС-Академинвест», ООО «СЗ «ГРАНДПАРК», ООО СЗ «Страна М 8», ООО СЗ «ВИРА Недвижимость», ООО «СЗ «Расцветай на Гоголя». Как сообщила в своем телеграм-канале депутат горсовета Светлана Каверзина (решением суда признана причастной к экстремистской деятельности), торги завершились на сумме 704 миллиона рублей. Победителем признана компания ООО «СЗ «ГРАНДПАРК».

Стартовая цена второго участка была 213 млн рублей, К аукциону были допущены ООО «СЗ «Проект-С-65», ООО «СЗ РНГС-Академинвест», ООО «СЗ «ГРАНДПАРК», ООО СЗ «ПРОРЫВ», ООО СЗ «Страна М 10», ООО «СЗ «Расцветай на Гоголя», ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. СЗ». По информации Каверзиной, торги завершились на сумме 1 млрд 23 млн рублей. Победителем стала компания ООО «СЗ РНГС-Академинвест».

На сайте торгов информации о результатах пока нет.

По данным Seldon.Basis, ООО «СЗ «ГРАНДПАРК» создано в 2019 году, уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и учредитель депутат Заксобрания Новосибирской области Никита Галитаров. Чистая прибыль компании в 2022 году составила 116 млн рублей (+501%). По данным НАШ.ДОМ.РФ, компания сдала 1 дом на 240 квартир площадью 11.44 тысячи кв м в Горском микрорайоне с задержкой.

ООО «СЗ РНГС-Академинвест» входит в «Роснефтегазстрой-Академинвест». Учредитель Владимир Фельдбуш. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), у компании строится 2 ЖК —ЖК Квартал на Российской, ЖК По ул. Кутателадзе, сдано 3 ЖК — ЖК Время, ЖК Галилео, ЖК Дом на Российской, 37. По данным НАШ.ДОМ.РФ, компания сдала 1 дом на 211 квартир площадью 11.58 тысяч кв м на Часовой с задержкой.

Напомним, постановления о комплексном развитии территорий в Нижней зоне Академгородка были подписаны в мэрии в январе 2023 года. Документами установлен предельный срок развития территории — до 2028 года. На участках расположены 27 многоквартирных домов, которые подлежат сносу, а также нежилые объекты, которые планируется сносить. На их месте будут созданы дома высотой от 14 до 18 этажей с общей площадью в 193,6 тысяч кв. м. В конце августа 2023 года мэрия Новосибирска объявила первые торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории. Однако, участники торгов — ГК «Расцветай» и ГК «Самолет» — их опротестовали в УФАС. В итоге прокуратура потребовала от мэрии устранить выявленные нарушения.

Новые торги муниципалитет объявил в декабре 2023 года.

Стоит отметить, что «Расцветай и «Самолет» принимали участие и в сегодняшних торгах. Участники рынка недвижимости не исключают, что их результаты снова будут оспариваться.

Ранее редакция сообщала о том, что за площадками промпредприятий в Новосибирске начинается охота.