В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

В лесном массиве, рядом с домом отдыха «Мочище» в районе Лесного шоссе строится новая база отдыха. Как сообщили в Стройнадзоре Новосибирской области, на территории базы будут расположены 19 жилых корпусов, административный корпус и помещение контрольно-пропускного пункта.

Судя по информации, размещенной на паспорте объекта, застройщиком базы выступает ООО «Центр недвижимости». Собственником компании является Микрокредитная Компания «Новосибирское Областное Агентство Ипотечного Кредитования» (АО). До апреля 2022 года учредителями компании были Минстрой Новосибирской области и связанные с ним компании. С апреля данные о собственниках закрыты.

На сайте госзакупок в феврале 2026 года прошли торги по выбору подрядчика на выполнение работ по подготовке строительной площадки и устройству фундаментов на объекте «База отдыха в составе 21 корпуса различного назначения по адресу г. Новосибирск, Лесное шоссе». Цена контракта составила 29,6 млн рублей. Победителем стала компания ООО ИСК «Авангард». Завершить работы по контракту подрядчик — ООО ИСК «Авангард» — должен в июне 2026 года.

— В планах застройщика завершить работы на объекте в целом в 2027 году, — сообщили в Стройнадзоре.

Стоит отметить, что еще в 2017 году ООО «ПродЭкспресс» получило разрешение на строительство на участке площадью 18112 кв. м объекта капитального строительства — дома отдыха. Одним из собственников этой компании, которая закрылась в 2022 году, по данным сервиса Контур.Фокус был Артур Беседин.

В декабре 2025 общественник Михаил Михайлов сообщал в своих соцсетях, что направил запрос в Минприроды, чтобы узнать, кто и какой объект планирует строить на площадке. По его словам, на паспорте объекта был указан подрядчик ООО «Сибирьстроймонтаж». По одному адресу с компанией зарегистрировано ООО Управляющая Компания «Лесная Усадьба».

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителем ООО «Сибирьстроймонтаж» являются Наталья Пономарева (57%), Виталий Штабный (20,7%), Дарья Кузнецова (16,3%) и Артур Беседин (6,1%). Учредителем ООО Управляющая Компания «Лесная Усадьба» являются Галина Курчева (50%) и сама компания (50%). Ранее 50% принадлежали Михаилу Витальевичу Витухину. Директором двух компаний является Андрей Мамонтов. Ранее Курчева была директором ООО «Городской ломбард», где учредителем является Виталий Витухин, а доверительным управляющим — Михаил Витухин. Некоторые акционеры «Сибирьстроймонтажа» связаны с компаниями Александра и Николая Манцуровых.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось выяснить кто сегодня является инициатором этого проекта.

— Главное, чтобы база отдыха не превратилась в очередной коттеджный поселок. Лично я не понимаю, зачем она здесь нужна если рядом расположен такой большой и раскрученный комплекс, как «Чкаловские дачи», — отметил Михаил Михайлов в разговоре с корреспондентом Infopro54.

По данным Росаккредитации, в настоящий момент в Новосибирской области работают 54 базы отдыха. По данным 2ГИС, в Новосибирской области 131 база отдыха.

Ранее редакция сообщала том, что базу отдыха на берегу Оби в Заельцовском бору планировал построить НГТУ НЭТИ. Как уточнили в вузе, процесс ее проектирования продолжается.