Зайцами в новых троллейбусах ездят до 10 процентов пассажиров в Новосибирске

Новые троллейбусы с автономным ходом за октябрь совершили 5628 рейсов, при плане 6293, то есть план по рейсам на пилотном маршруте выполнен на 89%. Об этом говорится в ответе, полученном на запрос депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной от департамента транспорта. Количество перевезенных пассажиров на участке «Карла Маркса — Новомарусино» в департаменте не назвали, отметив, что эта информация в МКП «ГЭТ» отсутствует.

Для сравнения, в июне, июле и августе, то есть до передачи 29 маршрута от частника к муниципалитету и удлинения его до «Новомарусино», на маршруте было перевезено 69,1 тысяча, 77,9 тысяч и 81,1 тысяча пассажиров соответственно. Маршрут обслуживало 24 единицы техники.

Судя по проверкам, проведенным группой билетного контроля «ГЭТ» на маршруте, количество безбилетных пассажиров составляет от 1% до 10%.

Каверзина напомнила, что 1 декабря новые троллейбусы встают на маршрут №8.

— По сравнению с предыдущим форматом работы маршрута №29 «Ж/м Северо-Чемской» – «Площадь Карла Маркса», который перевозил от 2 до 3 тысяч пассажиров в сутки, сейчас пассажиропоток увеличился больше чем в 3,5 раза. Он перевозит 10-11 тысяч пассажиров в рабочие дни, — говорил во время пресс-тура директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин.

Напомним, с 1 сентября на маршрут №29 вышли новые троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода. Маршрут протяженностью 19,5 км связал отдаленные растущие микрорайоны, где нет контактной сети, с метро «Площадь Маркса». Вначале на маршруте работало 20 новых троллейбусов, всего на него планировалось пустить 24 машины.

Проезд в новых троллейбусов пассажиры оплачивают сами через терминал. Либо наличными через водителя. В октябре 2022 года штраф за безбилетный проезд в Новосибирске был повышен в 10 раз — до 1000 рублей.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, 120 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин» будут распределены по пяти троллейбусным маршрутам: №№ 5, 8, 13, 29, 12. Запас автономного хода до 20 километров позволит продлить эти маршруты в отдаленные районы без строительства контактной сети и тяговых подстанций.

Ранее горожане жаловались на сбои в работе новых троллейбусов в Новосибирске.