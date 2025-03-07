Для экопромышленного парка в Новосибирске подтягивают сети

На госзакупках появился тендер по выбору подрядчика для выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству РП-10 кВ для технологического присоединения объекта — экопромышленного парка Новосибирской области, который создается в районе Верх-Тулы. Закупка проводится в интересах дочерней компании ППК РЭО — ООО «Экоцифра». Работы должны быть выполнены до конца августа.

Напомним, запуск экопромышленного парка под Новосибирском планируется в 2025 году. Предполагается, что на его площадке разместятся небольшие компании, занимающиеся переработкой вторичного сырья. Анонсированный объем федеральных вложений в парк составляет 1 млрд рублей. Парк предназначен для отработки технологий по переработке вторичного сырья. Это промежуточный этап между инкубатором и промышленным производством.

На совете по инвестициям в августе 2022 года директор по технологиям ППК РЭО Олег Шияновский при презентации проекта называл 5 резидентов, которые на тот момент были готовы создать в общей сложности 8 производств на территории парка: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Шияновский говорил, что компании готовы инвестировать в проект около 650 млн рублей и перерабатывать более 100 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов в год. Названные Олегом Шияновским компании-резиденты связаны с ГК «Тайгер-Сибирь» и входят в ассоциацию «Экология Сибири».

В апреле 2024 года в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Российского экологического оператора» (ППК РЭО) сообщали, что ввод в эксплуатацию экопромышленного парка в Новосибирской области планируется осуществить в ноябре 2024 года. В здании будут располагаться офисные, лабораторно-производственные помещения и конгрессно-выставочная зона. Ими смогут воспользоваться резиденты экопромышленного парка. Проектная документация на строительство получила положительное заключение Главгосэкспертизы. На тот момент в число резидентов экопромышленного парка входили три компании: ООО «Сибирское стекло», ООО «Союз НСК» и ООО ГК «СибБиоГаз».

В 2025 году «Тайгер-Сибирь» ушла с рынка раздельного сбора отходов в Новосибирске и сократила объем переработки вторсырья на своих предприятиях.

Ранее редакция сообщала о том, что новые мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза, а срок их создания сдвинулся на два года.